3 de septiembre de 2025
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

“Robar no da derechos de propiedad”: Ucrania rechaza la sugerencia rusa de cooperar para operar planta nuclear

La central de Zaporiyia está fuera de servicio desde que fue ocupada por Rusia

3 de septiembre de 2025 - 8:50 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La central nuclear de Zaporiyia, por su capacidad de producción, es una infraestructura clave para la generación de electricidad en la zona. (SERGEI ILNITSKY)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Kiev - Ucrania ha rechazado la sugerencia formulada el martes por el presidente ruso, Vladímir Putin, de que ambas partes y Estados Unidos puedan trabajar juntas en la gestión de la central nuclear de Zaporiyia, en el sureste de Ucrania y ocupada por Rusia desde el principio de la guerra.

RELACIONADAS

“En respuesta a las propuestas de Putin, subrayamos que robar no da derechos de propiedad. Un ladrón debe devolver lo que ha robado y asumir responsabilidad, no ofrecerlo en alquiler a un tercero”, se lee en un comunicado publicado por el Ministerio de Exteriores de Ucrania.

La central de Zaporiyia está parada desde que fue ocupada por Rusia. Por su capacidad de producción, es una infraestructura clave para la generación de electricidad en la zona.

Militares ucranianos disparan desde un obús ruso Msta-B en una línea del frente cerca de la ciudad de Kupyansk.Los lugareños se reúnen alrededor de un cráter de bombardeo tras el impacto de un cohete en el barrio de Pisochyn. Varias personas se refugian en el metro durante una alarma antiaérea en Kiev, Ucrania.
1 / 30 | Marcados por la guerra: 30 imágenes inéditas del tercer aniversario de la invasión rusa a Ucrania. Militares ucranianos disparan desde un obús ruso Msta-B en una línea del frente cerca de la ciudad de Kupyansk. - SERGEY KOZLOV

El presidente de EE.UU., Donald Trump, propuso en su momento que la central fuera administrada por los estadounidenses para que pueda proporcionar electricidad tanto a los territorios que queden bajo control ruso como a los que sigan siendo controlados por Kiev tras la firma de un eventual acuerdo de paz.

“La única forma de restablecer la seguridad nuclear es la retirada inmediata y completa del Ejército ruso y el resto del personal de la central nuclear de Zaporiyia”, dice también el comunicado del Ministerio de Exteriores de Ucrania, que acusa a Rusia de haber convertido la planta en una base militar y de comprometer de esta forma su seguridad.

La nota de Exteriores concluye reafirmando que la central es parte del territorio soberano ucraniano.

“Ucrania nunca aceptará la legalización de la ocupación”, dice el texto, insistiendo en que Kiev no está dispuesta a reconocer legalmente un control ruso de su territorio que sí se ha abierto a aceptar de facto.

UcraniaRusiaPlantas nuclearesBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
