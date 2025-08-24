Opinión
24 de agosto de 2025
86°nubes dispersas
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Moscú afirma que Kiev atacó una planta nuclear mientras Ucrania celebra su Día de Independencia

El incendio en la instalación nuclear se extinguió rápidamente y no se reportaron heridos

24 de agosto de 2025 - 7:39 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los incidentes ocurrieron mientras Ucrania celebraba su Día de la Independencia, conmemorando su declaración de independencia de la Unión Soviética en 1991. (Sean Kilpatrick)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Kiev - Rusia acusó a Ucrania el domingo de lanzar ataques con drones que provocaron un incendio en una planta de energía nuclear en su región occidental de Kursk durante la noche, mientras Ucrania celebraba 34 años desde su independencia.

Funcionarios rusos dijeron que varias instalaciones de energía y electricidad fueron atacadas en los ataques nocturnos. El incendio en la instalación nuclear fue rápidamente extinguido sin que se reportaran heridos, según el servicio de prensa de la planta en Telegram. Aunque el ataque dañó un transformador, los niveles de radiación se mantuvieron dentro de los rangos normales.

El organismo de control nuclear de las Naciones Unidas dijo que estaba al tanto de los reportes de los medios de comunicación que indicaban que un transformador en las plantas se había incendiado “debido a la actividad militar”, pero no había recibido confirmación independiente. Su director general, Rafael Mariano Grossi, afirmó que “toda instalación nuclear debe estar protegida en todo momento”.

Ucrania no comentó de inmediato sobre el presunto ataque.

Los bomberos también respondieron a un incendio en el puerto de Ust-Luga en la región de Leningrado de Rusia, hogar de una importante terminal de exportación de combustible. El gobernador regional dijo que aproximadamente diez drones ucranianos fueron derribados, y los escombros provocaron el incendio.

El Ministerio ruso de Defensa afirmó que sus defensas aéreas interceptaron 95 drones ucranianos sobre territorio ruso durante la noche del domingo.

Rusia lanzó 72 drones y señuelos, junto con un misil de crucero, hacia Ucrania durante la noche del domingo, según la fuerza aérea de Ucrania. De estos, 48 drones fueron derribados o bloqueados.

Los incidentes ocurrieron mientras Ucrania celebraba su Día de la Independencia, conmemorando su declaración de independencia de la Unión Soviética en 1991. El presidente, Volodymyr Zelensky, pronunció un discurso en un video desde la plaza de la Independencia de Kiev en el que recalcó la determinación de la nación.

“Estamos construyendo una Ucrania que tendrá suficiente fuerza y poder para vivir en seguridad y paz”, dijo Zelenskyy, pidiendo una “paz justa”.

“Lo que será nuestro futuro depende solo de nosotros”, dijo, en referencia a la cumbre entre Estados Unidos y Rusia en Alaska a principios de agosto, que muchos temían dejaría de lado los intereses ucranianos y europeos.

“Y el mundo lo sabe. Y el mundo respeta esto. Respeta a Ucrania. Percibe a Ucrania como un igual”, afirmó.

El enviado especial de Estados Unidos, Keith Kellogg, estuvo presente en las celebraciones en Kiev, durante las cuales Zelensky le otorgó la Orden del Mérito de Ucrania, de 1er grado.

El primer ministro canadiense, Mark Carney, llegó a Kiev el domingo por la mañana para reunirse con Zelensky.

“En este día especial —el Día de la Independencia de Ucrania— es especialmente importante para nosotros sentir el apoyo de nuestros amigos. Y Canadá siempre ha estado a nuestro lado”, escribió Andriy Yermak, jefe de gabinete de Zelensky.

Noruega anunció el domingo una nueva ayuda militar significativa, comprometiendo alrededor de 7,000 millones de coronas (695 millones de dólares) para sistemas de defensa aérea. El primer ministro Jonas Gahr Store dijo que Noruega y Alemania están financiando conjuntamente dos sistemas Patriot, incluidos misiles, y que Noruega también está ayudando a adquirir radares de defensa aérea.

Mientras tanto, los combates continuaron en la línea del frente en el este de Ucrania, donde Rusia afirmó el sábado que sus fuerzas habían capturado dos aldeas en la región de Donetsk.

ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
