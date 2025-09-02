OTAN promete contrarrestar bloqueos de sistemas de GPS por parte de Rusia

Luxemburgo— La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) está trabajando para frustrar el bloqueo ruso de vuelos civiles, declaró el jefe de la alianza el martes, dos días después de que un avión que transportaba a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, perdiera su capacidad de usar navegación GPS en pleno vuelo en el espacio aéreo búlgaro.

El avión aterrizó sin problema el domingo, pero las autoridades búlgaras dijeron que sospechaban que Rusia estaba detrás de la interferencia.

“Esto es algo que tomamos muy en serio”, afirmó el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, durante una conferencia de prensa en Luxemburgo con el primer ministro y el ministro de defensa del ducado. “Puedo asegurarles que estamos trabajando día y noche para contrarrestar esto, prevenirlo y asegurarnos de que no lo vuelvan a hacer”. No dio más detalles.

Ni Rusia ni Ursula von der Leyen han comentado públicamente sobre el incidente. La Unión Europea (UE) y la OTAN son entidades separadas con diferentes conjuntos de países miembros, pero la seguridad de Europa es un tema vital para ambas.

Rutte indicó que el bloqueo era parte de una campaña de Rusia de “amenazas híbridas” como el corte de cables submarinos en el Mar Báltico, un complot para asesinar a un industrial alemán y un ciberataque al Servicio Nacional de Salud en el Reino Unido.

“Siempre he odiado la palabra híbrido porque suena tan acogedora, pero híbrido es exactamente lo que fue este bloqueo de aviones comerciales, con efectos potencialmente desastrosos”, expresó.

Associated Press ha trazado casi 80 incidentes en un mapa que rastrea una campaña de interrupción en toda Europa atribuida a Rusia, que el jefe del servicio de inteligencia exterior de Gran Bretaña ha descrito como “asombrosamente imprudente”. Desde la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Moscú en 2022, los funcionarios occidentales han acusado a Rusia y sus representantes de organizar docenas de ataques y otros incidentes, que van desde el vandalismo hasta incendios provocados e intentos de asesinato.

La interferencia de Rusia incluye bloqueo y suplantación. El bloqueo significa que una señal de radio fuerte abruma las comunicaciones, mientras que la suplantación engaña a un receptor haciéndole creer que está en una ubicación diferente o en un período de tiempo pasado o futuro.

“La amenaza de los rusos está aumentando cada día. No seamos ingenuos al respecto: esto también podría involucrar algún día a Luxemburgo, podría llegar a Holanda”, señaló Rutte. “Con la última tecnología de misiles rusos, por ejemplo, la diferencia ahora entre Lituania en la línea del frente y Luxemburgo, La Haya o Madrid es de cinco a 10 minutos. Ese es el tiempo que tarda este misil en alcanzar estas partes de Europa”.

Todo el continente está bajo “amenaza directa de los rusos”, advirtió. “Todos estamos en el flanco oriental ahora, ya sea vivas en Londres o Tallin”.

Bulgaria no investigará el bloqueo del avión de Ursula von der Leyen porque “cosas así suceden todos los días”, sostuvo el martes el primer ministro búlgaro Rosen Zhelyazkov.