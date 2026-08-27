Comisión para la Seguridad en el Tránsito apuesta a la realidad virtual para concienciar sobre los riesgos del alcohol al volante
La agencia adquirió un equipo que simula accidentes y los efectos de la intoxicación
27 de agosto de 2026 - 2:51 PM
27 de agosto de 2026 - 2:51 PM
El director ejecutivo de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito, José “Memo” González Mercado, anunció este jueves que tendrán disponibles visores digitales de realidad virtual para disuadir a los conductores de guiar bajo los efectos del alcohol.
“Es una experiencia inmersiva, 360 para cada una de las personas que puedan utilizarla”, dijo González Mercado durante la conferencia de prensa “En récord”, celebrada en el Palacio Rojo de La Fortaleza.
El equipo, que consiste en unas gafas que proyectan imágenes y sonidos, fue adquirido por el gobierno con $128,000 en fondos federales.
González Mercado destacó que, previo a la adquisición de este equipo, utilizaban otro similar llamado “fatal vision”. Aunque ambos consisten en gafas, el nuevo equipo es más moderno e incorpora realidad virtual para simular choques y los efectos de la intoxicación por alcohol.
“Permite que se puedan sumergir (en la experiencia). Desde una persona que viene con un trago en la mano, se montan en el carro, comienza a manejar, tiene los efectos de sonido hasta que tiene un choque y le damos el mensaje correcto a la gente sin pasarle la mano”, explicó el director ejecutivo de la CST.
El equipo será llevado por toda la isla como parte de las orientaciones que ofrece la Comisión para la Seguridad en el Tránsito.
Además, González Mercado indicó que acudirán a escuelas superiores para concienciar “a estudiantes próximos a sacar su licencia de conducir”.
El director ejecutivo señaló que, en comparación con el año pasado, se han registrado 20 fatalidades menos relacionadas con conductores ebrios. No precisó la cifra de muertes correspondiente a 2025.
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