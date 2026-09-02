Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
2 de septiembre de 2026
92°Lluvias dispersas
NoticiasTribunales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Discusión terminó en asesinato: buscan a imputado de crimen ocurrido en 2023 en Yabucoa

Erick Oneill Casanova Lozada, de 27 años, enfrenta cargos por asesinato en primer grado e infracción a la Ley de Armas

2 de septiembre de 2026 - 12:31 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Erick Casanova Lozada, enfrenta cargos radicados en ausencia por un asesinato ocurrido en el 2022, en Yabucoa. (Suministrada por la Policía)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

La jueza Viviana Vélez Agosto, del Tribunal de Humacao, encontró causa para arresto contra un hombre imputado de perpetrar un asesinato en medio de una discusión ocurrida en 2023, en Yabucoa.

RELACIONADAS

El imputado fue identificado como Erick O’Neill Casanova Lozada, de 27 años y vecino de Yabucoa, quien enfrenta cargos de asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas de Puerto Rico.

Durante la vista de Regla 6, la togada examinó la prueba presentada por la Fiscalía y le impuso una fianza de $200,000. Además, expidió una orden de arresto en su contra, por lo que es buscado por las autoridades.

Según la investigación de la Policía, los hechos ocurrieron en la tarde del 22 de abril de 2023, cuando llegó frente a la residencia de José M. Lebrón Sepúlveda, de 45 años, en el barrio Calabazas, donde comenzó una discusión con la víctima.

“Acto seguido, extrajo un arma de fuego y le disparó en varias ocasiones en distintas partes del cuerpo, causándole la muerte”, indica el informe policíaco.

El caso fue investigado por el agente Miguel A. Sánchez Rivera, supervisado por el sargento Johan M. Cantres Angleró y dirigido por la teniente Glenda Román Villegas, adscritos a la División de Homicidios, junto a los fiscales Pedro Anca y Jaime Perea, quienes formularon cargoss.

Casanova Lozada posee expediente criminal por violación a la Ley 54-1989 de Prevención a la Violencia Doméstica, por lo cual fue fichado por la Policía de Puerto Rico. El caso es de 2022.

Si tienes información que ayude a la Policía, puedes comunicarte de manera confidencial con el Cuerpo de Investigaciones Criminales del Humacao al 787-852-1224, extensión 1610. Además, se pueden comunicar a la Línea Confidencial al 787-343-2020.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoSeguridadCICYabucoaLey de ArmasTribunales
ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 2 de septiembre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: