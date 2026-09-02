Discusión terminó en asesinato: buscan a imputado de crimen ocurrido en 2023 en Yabucoa

La jueza Viviana Vélez Agosto, del Tribunal de Humacao, encontró causa para arresto contra un hombre imputado de perpetrar un asesinato en medio de una discusión ocurrida en 2023, en Yabucoa.

El imputado fue identificado como Erick O’Neill Casanova Lozada, de 27 años y vecino de Yabucoa, quien enfrenta cargos de asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas de Puerto Rico.

Durante la vista de Regla 6, la togada examinó la prueba presentada por la Fiscalía y le impuso una fianza de $200,000. Además, expidió una orden de arresto en su contra, por lo que es buscado por las autoridades.

Según la investigación de la Policía, los hechos ocurrieron en la tarde del 22 de abril de 2023, cuando llegó frente a la residencia de José M. Lebrón Sepúlveda, de 45 años, en el barrio Calabazas, donde comenzó una discusión con la víctima.

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“Acto seguido, extrajo un arma de fuego y le disparó en varias ocasiones en distintas partes del cuerpo, causándole la muerte”, indica el informe policíaco.

El caso fue investigado por el agente Miguel A. Sánchez Rivera, supervisado por el sargento Johan M. Cantres Angleró y dirigido por la teniente Glenda Román Villegas, adscritos a la División de Homicidios, junto a los fiscales Pedro Anca y Jaime Perea, quienes formularon cargoss.

Casanova Lozada posee expediente criminal por violación a la Ley 54-1989 de Prevención a la Violencia Doméstica, por lo cual fue fichado por la Policía de Puerto Rico. El caso es de 2022.