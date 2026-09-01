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Esclarecen asesinato de joven de 22 años frente a restaurante en San Juan

No pudo prestar la millonaria fianza, por lo que fue ingresado al Complejo Correccional de Bayamón

1 de septiembre de 2026 - 9:18 AM

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La vista preliminar fue pautada para el 14 de septiembre de 2026. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Poco después de cumplirse un año del crimen, el Tribunal de San Juan encontró causa ayer, lunes, para el arresto del sospechoso de asesinar a un joven de 22 años frente a un restaurante en San Juan.

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En un comunicado de prensa, la Policía informó que Luis M. Báez Marín, de 20 años y residente en San Juan, fue imputado por el asesinato a tiros de Dereck Rivera Franco.

Según la investigación policíaca, los hechos tuvieron lugar el 16 de agosto de 2025, a eso de las 11:44 p.m.

Los cargos alegan que el imputado realizó varios disparos contra Rivera Franco, quien se encontraba en los predios del Hawaii Bar & Restaurant, ubicado en la avenida Jesús T. Piñero.

Según la Uniformada, la víctima falleció en la escena. Al mes siguiente, la Policía divulgó una imagen de “personas de interés” con relación al caso para que la ciudadanía ayudara a identificarlos.

El agente investigador Rafael Pérez consultó el caso con la fiscal María Del Mar Ortiz Rivera, quien radicó cargos por asesinato en primer grado, disparar en un lugar público, portación de un arma de fuego sin licencia, posesión de un arma de fuego sin licencia, y apuntar y/o disparar un arma de fuego.

Tras evaluar la prueba, la jueza Liza M. Durán Ortiz, del Tribunal de San Juan, determinó causa para arresto y fijó una fianza de $1,400,000.

Al no prestar el monto, el imputado fue ingresado en la Institución 705 del Complejo Correccional de Bayamón.

La vista preliminar fue pautada para el 14 de septiembre de 2026.

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AsesinatosTribunal de San JuanBreaking NewsPolicía de Puerto Rico
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