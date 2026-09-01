Tormenta tropical Edouard se acerca a Texas y Luisiana con riesgo de lluvias e inundaciones

Miami - La tormenta tropical Edouard se dirigía hacia la costa del golfo de México a primera hora del martes y se espera que gane fuerza antes de dejar lluvias potencialmente intensas e inundaciones en zonas de Texas y Luisiana.

Hasta el lunes por la noche, Edouard era una depresión tropical, y los meteorólogos del Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) prevén que toque tierra en Texas más tarde el martes.

A primera hora del martes, la tormenta se encontraba a unas 65 millas (100 kilómetros) al sur-sureste de Cameron, Luisiana, y a 90 millas (145 kms) al sureste de Port Arthur, Texas, con vientos máximos sostenidos de 40 mph (65 kilómetros/hora), mientras se desplazaba hacia el oeste-noroeste a 8 mph (13 km/h).

El gobernador de Texas, Greg Abbott, dijo que el principal problema que se esperaba que causase la tormenta son las inundaciones. Los meteorólogos prevén de 3 a 6 pulgadas (7 a 15 centímetros) de lluvia en el área metropolitana de Houston, que en algunas zonas de la costa alta del estado podrían llegar a las 9 pulgadas (22 cms). Según el NHC, podrían caer más de 4 pulgadas (10 cms) por hora, lo que podría causar inundaciones repentinas en zonas bajas y áreas urbanas.

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“Esta es nuestra primera gran tormenta de la temporada y, les digo, Texas está preparado”, declaró Orlando Alanis, de la División de Manejo de Emergencias de Texas, en una conferencia de prensa.

Abbott indicó que cuadrillas de operarios trabajaron el lunes para retirar la vegetación seca que podría prender por el impacto de un rayo y provocar incendios de rápida propagación.

Mientras, los remanentes de la tormenta tropical Dolly descargaron lluvia y tormentas eléctricas en zonas de Haití y República Dominicana, las Islas Turcas y Caicos, y Bahamas, dijo el NHC.

En el océano Pacífico, la tormenta tropical Lowell se encontraba el lunes por la noche a unas 630 millas (1,015 kilómetros) al sureste de Hilo, Hawaii, con vientos máximos sostenidos de 70 mph (110 km/h), mientras se desplazaba hacia el oeste a 10 mph (17 km/h). De acuerdo con las previsiones, Lowell podría ganar fuerza rápidamente y convertirse en un gran huracán para el miércoles.

También en el Pacífico, la tormenta tropical Marie se formó a primera hora del martes mar adentro, frente al suroeste de México, y no suponía una amenaza en tierra, señaló el NHC. El meteoro se encontraba a unas 470 millas (756 kms) al suroeste de Manzanillo, con vientos máximos sostenidos de 45 mph (72 km/h), y avanzaba en dirección el noroeste. Se prevé que Marie se convirtiera en huracán en los próximos días.

En otra zona del Pacífico, Karina se convirtió en huracán el domingo, impulsado por aguas cálidas mar adentro, y el lunes se fortaleció hasta convertirse en una potente tormenta de categoría 4. Sin embargo, no amenaza tierra, según los meteorólogos.

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Karina seguía siendo un huracán de categoría 4 el martes por la mañana y se ubicaba a 1,210 millas (1,950 kms) al oeste-suroeste del extremo sur de la península de Baja California, en México, con vientos máximos sostenidos de 140 mph (222 km/h), mientras se desplazaba hacia el oeste-noroeste a 10 mph (17 km/h), reportó el NHC.

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