Humedad de Dolly favorecerá aguaceros y posibles tronadas este martes

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La humedad asociada a los remanentes de Dolly todavía no abandona a Puerto Rico y favorecerá este martes un aumento gradual en la actividad de lluvia a medida que avance el día, con posibilidad de aguaceros fuertes, tronadas e inundaciones en distintos sectores de la isla.

El meteorólogo Carlos Anselmi, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), explicó a El Nuevo Día que todavía permanece abundante humedad tropical sobre la región, por lo que se espera que las lluvias se tornen más frecuentes durante las horas de la tarde.

“Todavía este martes sigue el campo de humedad de Dolly en el área”, indicó.

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Según Anselmi, la actividad podría comenzar afectando municipios del este, particularmente las zonas montañosas, para luego concentrarse sobre sectores de la Cordillera Central y municipios del oeste.

Además, líneas de nubosidad que se extienden desde Vieques y la Sierra de Luquillo podrían contribuir al desarrollo de lluvias sobre el área metropolitana de San Juan.

El meteorólogo anticipó períodos de lluvia de moderada a fuerte y la formación de tormentas eléctricas.

Ante ese escenario, el riesgo de inundaciones se mantendrá entre limitado y elevado.

Anselmi explicó que podrían registrarse acumulaciones de agua en carreteras, inundaciones urbanas o aumentos en riachuelos. Tampoco descartó la posibilidad de alguna inundación repentina si la actividad de lluvia persiste sobre un mismo sector.

Condiciones marítimas mejoran gradualmente

En cuanto al panorama marítimo, Anselmi indicó que las condiciones continuarán mejorando poco a poco durante este martes.

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Se espera oleaje de entre cuatro y cinco pies, con olas ocasionales de hasta seis pies en el Atlántico. Además, condiciones similares se anticipan para aguas del Caribe.

Mientras, persiste un riesgo moderado de corrientes marinas a lo largo de las costas del noreste, este y sureste de Puerto Rico, incluyendo Vieques.

Humedad también elevará la sensación térmica

La abundante humedad también podría provocar condiciones de calor en aquellas zonas donde no se registre actividad de lluvia significativa.

Anselmi explicó que, cuando las temperaturas alcancen sus valores máximos, algunos sectores podrían experimentar temperaturas aparentes peligrosas debido a los altos niveles de humedad.

Por esa razón, se mantiene un riesgo limitado de calor extremo para Puerto Rico.