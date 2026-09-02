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Policía solicita cooperación ciudadana para arrestar a uno de los más buscados de Ponce

Joniel Domenech Torres enfrenta cargos en ausencia por violaciones a la Ley de Armas y la Ley de Sustancias Controladas

2 de septiembre de 2026 - 12:08 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Joniel Domenech Torres, uno de los más buscados del área de Ponce. (suministrada)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

La Policía de Puerto Rico solicitó este miércoles la cooperación de la ciudadanía para localizar a Joniel Domenech Torres, señalado por las autoridades como uno de los más buscados del área de Ponce.

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Según el informe preliminar emitido por la Uniformada, contra Domenech Torres la Fiscalía presentó cargos en ausencia por violaciones a la Ley de Armas y la Ley de Sustancias Controladas.

La jueza Ginny M. Vélez Carreras, del Tribunal de Primera Instancia de Ponce, emitió una orden de arresto contra el hombre y fijó una fianza de $70,000.

Ante la posibilidad de que Domenech Torres se encuentre en algún lugar de la zona o haya recibido ayuda para ocultarse, las autoridades hicieron un llamado a cualquier persona que tenga información que pueda conducir a su paradero.

La Policía exhortó a los ciudadanos a comunicarse con la Línea Confidencial de la Policía de Puerto Rico al (787) 343-2020 o con la División de Arrestos Especiales de Ponce al (787) 284-4040, extensiones 1570 y 1571.

Las autoridades reiteraron que toda información suministrada será manejada bajo confidencialidad.

La Policía no ofreció detalles adicionales sobre los hechos que dieron paso a la radicación de los cargos ni precisó cuándo ocurrieron las presuntas violaciones a las leyes de armas y sustancias controladas.

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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoSeguridadLos más buscadosCICLey de ArmasLey de Sustancias Controladas
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Yaritza Rivera Clemente
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Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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