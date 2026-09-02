Policía solicita cooperación ciudadana para arrestar a uno de los más buscados de Ponce

La Policía de Puerto Rico solicitó este miércoles la cooperación de la ciudadanía para localizar a Joniel Domenech Torres, señalado por las autoridades como uno de los más buscados del área de Ponce.

Según el informe preliminar emitido por la Uniformada, contra Domenech Torres la Fiscalía presentó cargos en ausencia por violaciones a la Ley de Armas y la Ley de Sustancias Controladas.

La jueza Ginny M. Vélez Carreras, del Tribunal de Primera Instancia de Ponce, emitió una orden de arresto contra el hombre y fijó una fianza de $70,000.

Ante la posibilidad de que Domenech Torres se encuentre en algún lugar de la zona o haya recibido ayuda para ocultarse, las autoridades hicieron un llamado a cualquier persona que tenga información que pueda conducir a su paradero.

La Policía exhortó a los ciudadanos a comunicarse con la Línea Confidencial de la Policía de Puerto Rico al (787) 343-2020 o con la División de Arrestos Especiales de Ponce al (787) 284-4040, extensiones 1570 y 1571.

Las autoridades reiteraron que toda información suministrada será manejada bajo confidencialidad.