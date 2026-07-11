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Cae uno de los más buscados por la DEA en un operativo en San Juan

Según la Policía, Luis Amézquita Falú es sospechoso de varios asesinatos en las áreas de San Juan y Carolina

11 de julio de 2026 - 10:23 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El caso será consultado con el fiscal de turno para la posible radicación de cargos. (Suministrada)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Agentes de la Policía arrestaron este sábado en un negocio de San Juan a Luis Amézquita Falú, un prófugo federal que figuraba entre los más buscados por la Administración para el Control de Drogas (DEA, en inglés).

RELACIONADAS

La Uniformada indicó que Amézquita Falú es sospechoso de varios asesinatos ocurridos en San Juan y Carolina.

El arresto se produjo durante una inspección en el negocio La Nueva Fría como parte de un plan de trabajo realizado en varios establecimientos de la capital.

Durante la intervención, las autoridades ocuparon una pistola P80 calibre .40 con corredera de Glock 23, tres cargadores, 40 municiones calibre .40 y $765 en efectivo.

Además, los agentes hallaron otras dos armas de fuego: una pistola Taurus modelo 62C calibre 9 milímetros, con un cargador y 13 municiones, y una Glock modelo 30S calibre .45, con dos cargadores y 37 municiones.

En el operativo participaron agentes de la División de Drogas Metropolitana y de Arecibo, así como personal de la Unidad de Impacto Municipal de San Juan, la Unidad Canina K-9 y la Comisión de Juegos.

Las autoridades informaron que el caso será consultado con el fiscal de turno para la posible radicación de cargos.

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Breaking NewsArrestosDEASan JuanArmas de fuego
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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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