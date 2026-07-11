Cae uno de los más buscados por la DEA en un operativo en San Juan

Agentes de la Policía arrestaron este sábado en un negocio de San Juan a Luis Amézquita Falú, un prófugo federal que figuraba entre los más buscados por la Administración para el Control de Drogas (DEA, en inglés).

La Uniformada indicó que Amézquita Falú es sospechoso de varios asesinatos ocurridos en San Juan y Carolina.

El arresto se produjo durante una inspección en el negocio La Nueva Fría como parte de un plan de trabajo realizado en varios establecimientos de la capital.

Durante la intervención, las autoridades ocuparon una pistola P80 calibre .40 con corredera de Glock 23, tres cargadores, 40 municiones calibre .40 y $765 en efectivo.

Además, los agentes hallaron otras dos armas de fuego: una pistola Taurus modelo 62C calibre 9 milímetros, con un cargador y 13 municiones, y una Glock modelo 30S calibre .45, con dos cargadores y 37 municiones.

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En el operativo participaron agentes de la División de Drogas Metropolitana y de Arecibo, así como personal de la Unidad de Impacto Municipal de San Juan, la Unidad Canina K-9 y la Comisión de Juegos.