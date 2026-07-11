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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Madrugada de temor: hombre armado intercepta a tres amigas en Santurce

El individuo le bloqueó el paso al grupo y huyó con una cartera, tarjetas de crédito y un teléfono celular

11 de julio de 2026 - 9:31 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El agente Eduardo Maldonado Natal, adscrito a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, lidera la pesquisa. (Shutterstock)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

La Policía investiga un robo reportado durante la madrugada de este sábado en la intersección de las calles Las Palmas y La Paz, en Santurce.

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Según el informe preliminar, la querellante caminaba junto a dos amigas cerca de la 1:00 a.m. cuando un individuo se les acercó con una pistola en la mano izquierda y les anunció el asalto.

De acuerdo con la Uniformada, las mujeres continuaron caminando asustadas, pero el sujeto se colocó frente a ellas y les exigió que le entregaran sus pertenencias.

El asaltante despojó a la perjudicada de una cartera que contenía dos tarjetas de crédito y un celular iPhone. Posteriormente, abandonó el lugar sin causarles daño físico.

La mujer describió al sospechoso como un hombre de aproximadamente cinco pies con cinco pulgadas (5’5″) de estatura, con un peso de 150 libras, de tez negra y cabello negro corto.

Al momento de los hechos, vestía una camiseta azul y mahones oscuros.

El agente Eduardo Maldonado Natal, adscrito a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, lidera la pesquisa.

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Breaking NewsSanturceRobosPolicía de Puerto Rico
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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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