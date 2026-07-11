Madrugada de temor: hombre armado intercepta a tres amigas en Santurce

La Policía investiga un robo reportado durante la madrugada de este sábado en la intersección de las calles Las Palmas y La Paz, en Santurce.

Según el informe preliminar, la querellante caminaba junto a dos amigas cerca de la 1:00 a.m. cuando un individuo se les acercó con una pistola en la mano izquierda y les anunció el asalto.

De acuerdo con la Uniformada, las mujeres continuaron caminando asustadas, pero el sujeto se colocó frente a ellas y les exigió que le entregaran sus pertenencias.

El asaltante despojó a la perjudicada de una cartera que contenía dos tarjetas de crédito y un celular iPhone. Posteriormente, abandonó el lugar sin causarles daño físico.

La mujer describió al sospechoso como un hombre de aproximadamente cinco pies con cinco pulgadas (5’5″) de estatura, con un peso de 150 libras, de tez negra y cabello negro corto.

Al momento de los hechos, vestía una camiseta azul y mahones oscuros.