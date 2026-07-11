En condición de cuidado hombre que fue herido de bala frente a negocio en Bayamón
Una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó durante la noche del viernes sobre los hechos
11 de julio de 2026 - 10:22 AM
11 de julio de 2026 - 10:22 AM
Un hombre de 40 años se encuentra en condición de cuidado tras ser herido de bala frente a un negocio ubicado en la avenida Santa Juanita, en Bayamón.
Según la información preliminar de la Policía, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó durante la noche del viernes sobre una persona herida de bala.
Al llegar a la escena, los agentes encontraron al perjudicado con varias heridas de bala.
El hombre fue transportado en un vehículo privado a una institución hospitalaria para recibir atención médica.
El caso fue referido a la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, que continuará con la pesquisa.
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