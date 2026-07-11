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En condición de cuidado hombre que fue herido de bala frente a negocio en Bayamón

Una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó durante la noche del viernes sobre los hechos

11 de julio de 2026 - 10:22 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El caso fue referido a la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, que continuará con la pesquisa. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Un hombre de 40 años se encuentra en condición de cuidado tras ser herido de bala frente a un negocio ubicado en la avenida Santa Juanita, en Bayamón.

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Según la información preliminar de la Policía, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó durante la noche del viernes sobre una persona herida de bala.

Al llegar a la escena, los agentes encontraron al perjudicado con varias heridas de bala.

El hombre fue transportado en un vehículo privado a una institución hospitalaria para recibir atención médica.

El caso fue referido a la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, que continuará con la pesquisa.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoBayamónHeridos de bala
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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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