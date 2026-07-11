En condición de cuidado hombre que fue herido de bala frente a negocio en Bayamón

Un hombre de 40 años se encuentra en condición de cuidado tras ser herido de bala frente a un negocio ubicado en la avenida Santa Juanita, en Bayamón.

Según la información preliminar de la Policía, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó durante la noche del viernes sobre una persona herida de bala.

Al llegar a la escena, los agentes encontraron al perjudicado con varias heridas de bala.

El hombre fue transportado en un vehículo privado a una institución hospitalaria para recibir atención médica.