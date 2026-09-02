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Purga en el Pentágono: Pete Hegseth ha destituido al 10% de altos mandos militares

Estas medidas se producen en un momento en que las fuerzas armadas se encuentran bajo una gran presión debido a la guerra con Irán

2 de septiembre de 2026 - 10:29 AM

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Los despidos y la negativa de Hegseth a explicar la estrategia que hay detrás de ellos están dividiendo al Pentágono y a muchos de los congresistas republicanos. (Alex Brandon)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha destituido o bloqueado los ascensos de más de 80 generales y almirantes, entre ellos muchos negros y mujeres, en una purga que ha afectado ya a cerca del 10 % de los altos mandos militares y que no muestra señales de detenerse, informó el diario The New York Times.

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En los últimos días, Hegseth incluyó en esta purga a siete oficiales del Ejército que habían sido seleccionados para el rango de general de dos estrellas por una junta compuesta por altos mandos militares, según informaron al Times funcionarios castrenses en ejercicio y otros retirados que hablaron bajo condición de anonimato.

Estas medidas se producen en un momento en que las fuerzas armadas se encuentran bajo una gran presión debido a la guerra con Irán, que se ha prolongado mucho más de lo que anticiparon los funcionarios del gobierno.

Los despidos y la negativa de Hegseth a explicar la estrategia que hay detrás de ellos están dividiendo al Pentágono y a muchos de los congresistas republicanos, según las fuentes consultadas por el diario.

El último en manifestar su desaprobación con la política de Hegseth fue el secretario del Ejército, Daniel P. Driscoll, quien recientemente presentó su renuncia al presidente, Donald Trump.

En una reunión con el presidente, Driscoll se quejó de que Hegseth había despedido a algunos de los líderes más experimentados del Ejército, poniendo en peligro los esfuerzos por modernizar las fuerzas armadas, según informaron oficiales militares, señala el Times.

También advirtió a Trump de que los despidos y los ascensos bloqueados han dañado la moral, lo que ha llevado a algunos miembros del ejército a cuestionar la imparcialidad de un sistema de ascensos que se supone apolítico y basado en el mérito, indicaron altos funcionarios al diario.

La purga de Hegseth no parece estar motivada por el desempeño laboral, sino que forma parte de un esfuerzo más amplio del secretario de Defensa para conformar una fuerza, particularmente entre los altos mandos, que se ajuste a sus puntos de vista políticos e ideológicos, según oficiales militares.

Algunos altos funcionarios de la administración, preocupados por el vacío de liderazgo en la cúpula del Ejército, habían presionado a Driscoll para que permaneciera en el cargo, según informaron fuentes oficiales.

Según explica el Times, más de la mitad de los oficiales afectados por las destituciones son negros o mujeres, en una institución cuyo liderazgo está dominado por oficiales blancos varones. De los siete oficiales que Hegseth eliminó de la lista de ascensos a general de dos estrellas del Ejército, dos son negros y dos son mujeres.

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Breaking NewsPete HegsethEstados UnidosIránPentágonoDonald Trump
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Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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