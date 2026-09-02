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Controversia por plan médico del Sindicato de Trabajadores de la UPR regresa al tribunal

La organización sindical realiza, este miércoles, su segundo día de huelga

2 de septiembre de 2026 - 9:23 AM

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El Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Puerto Rico (UPR) inició en la madrugada de este martes una huelga, ante un tranque con la administración universitaria por el plan médico de los empleados que representa.El presidente de la unión, David Muñoz, indicó que las manifestaciones se llevan a cabo de maneras distintas en cada uno de los 10 recintos en los cuales tienen presencia.El Sindicato –que representa a 850 trabajadores– además reclaman nombramientos permanentes a todos los trabajadores unionados que hayan completado más de dos años de servicio y que se ponga en vigor el plan de clasificación y retribución.
1 / 17 | Controversia por plan médico del Sindicato de Trabajadores de la UPR regresa al tribunal. El Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Puerto Rico (UPR) inició en la madrugada de este martes una huelga, ante un tranque con la administración universitaria por el plan médico de los empleados que representa. - Ramon "Tonito" Zayas
Keila López Alicea
Por Keila López Alicea
Periodista de Noticiaskeila.lopez@gfrmedia.com

El Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Puerto Rico (UPR) inició este miércoles su segundo día de huelga en 10 recintos del sistema sin que haya en el panorama una reunión pautada con la administración universitaria, pero sí con una cita en el tribunal.

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El presidente de la organización sindical, David Muñoz, señaló que, el jueves en la tarde, se llevará a cabo una vista de desacato virtual ante el Tribunal Superior de San Juan, relacionada con una sentencia judicial emitida en 2021. Dicha sentencia validó el lenguaje del convenio colectivo que permite que los miembros de Sindicato seleccionen su plan médico.

“Todo lo que ha ocurrido ahora ya se decidió (en tribunales)... Hay un proceso que comenzó en arbitraje, (la UPR) apelaron la decisión, pasó a todos los foros, hay una sentencia del Tribunal de Supremo y una cosa es que no esté de acuerdo con algo, pero ese es el sistema de derecho. Esa es la jurisprudencia”, sostuvo Muñoz en entrevista telefónica.

El Sindicato de Trabajadores ratificó, la semana pasada, en asamblea extraordinaria, un voto de huelga que se activó este martes de no lograrse un acuerdo con la Administración Central sobre el plan médico seleccionado por el gremio. Los trabajadores representados por el Sindicato han tenido su propia cubierta de plan médico bajo la cual no realizan pagos de prima, pero la administración universitaria insistió incluirlos en la misma cubierta institucional.

Pasadas administraciones de la UPR habían intentado mover a los empleados del Sindicato al plan institucional.

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En 2021, el Negociado de Conciliación y Arbitraje del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos emitió un laudo que estableció que “la Universidad no puede alterar unilateralmente las disposiciones negociadas en el Convenio Colectivo relacionadas con el plan médico de los trabajadores representados por el sindicato”, de acuerdo con una comunicación del Sindicato a sus miembros. En 2023, el Supremo emitió una sentencia en la que validó el laudo.

Muñoz indicó que la presidenta de la UPR, Zayira Jordán Conde, está en incumplimiento con las órdenes del tribunal. El martes, en expresiones a medios de comunicación, la presidenta universitaria dio a entender que emitirían referidos al Departamento de Justicia por presuntas irregularidades en la contratación de planes médicos, pero no dio detalles.

“En la vista de desacato, ¿cuál va a ser su defensa? No lo sé. Si el derecho se hace respetar, no veo razón alguna por la cual el tribunal no emita el remedio que se está solicitando de desacato. Si así fuera, todo lo que ella ha hecho, este desastre, se tiene que regresar a su origen (el plan médico seleccionado por los trabajadores). Todo esto ha sido innecesario, esto es un capricho de ella (Jordán Conde)“, argumentó.

El Sindicato representa a más de 800 trabajadores en 10 recintos de la UPR. No laboran en el Recinto Universitario de Mayagüez (RUM).

Las protestas como parte de esta huelga se realizan de forma distinta, apuntó Muñoz.

“Todos los portones están abiertos”, aseguró.

El martes, el rector interino del recinto de Bayamón, Jorge Rovira Álvarez, ordenó que las clases se ofrezcan de manera remota debido a la huelga. Por su parte, el recinto de Ciencias Médicas reprogramó las citas pautadas para este miércoles en la Clínica de la Escuela de Medicina Dental y de algunos pacientes de la Clínica de la Escuela de Medicina.

Muñoz indicó que, además de la pugna por el plan médico, los miembros de la unión actualmente enfrentan la amenaza de quedarse sin empleos en varios recintos debido a los recortes presupuestarios que enfrentan.

El líder sindical indicó que, en el recinto de Cayey, no renovarán los contratos de unos 15 empleados, mientras otros 30 empleados en el recinto de Arecibo se quedarán sin trabajo cuando venzan sus contratos el 30 de septiembre.

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Keila López Alicea
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Empleada de El Nuevo Día desde el 2006, Keila López Alicea comenzó como investigadora de la Junta Editorial, rol en el cual obtenía y corroboraba los datos que necesitaban los integrantes...
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