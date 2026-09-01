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Sindicato de Trabajadores de la UPR se lanza a la calle en medio de pugna por su plan médico

Empleados en 10 de los 11 recintos paralizarán sus labores

1 de septiembre de 2026 - 7:47 AM

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El Sindicato de Trabajadores ratificó, la semana pasada, en asamblea extraordinaria, un voto de huelga que se activó este martes. (Pablo Martínez Rodríguez)
Keila López Alicea
Por Keila López Alicea
Periodista de Noticiaskeila.lopez@gfrmedia.com

El Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Puerto Rico (UPR) inició en la madrugada de este martes una huelga, ante un tranque con la administración universitaria por el plan médico de los empleados que representa.

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El presidente de la unión, David Muñoz, indicó que las manifestaciones se llevan a cabo de maneras distintas en cada uno de los 10 recintos en los cuales tienen presencia.

En el recinto de Río Piedras, los trabajadores están dentro de los portones, en las oficinas de planta física. En recintos como Humacao y Ponce, los trabajadores se encuentran frente a los portones, detalló.

“En Río Piedras, la lucha es adentro. Cuando estamos afuera, critican que no permitimos la entrada de estudiantes, así que en esta ocasión estamos adentro y la pelea va a ser adentro, pero los trabajadores nuestros no van a trabajar”, sostuvo Muñoz.

“La mayoría de las unidades están inoperantes”, añadió.

El Sindicato de Trabajadores ratificó, la semana pasada, en asamblea extraordinaria, un voto de huelga que se activó este martes, de no lograrse un acuerdo con la Administración Central sobre el plan médico seleccionado por el gremio. Los trabajadores representados por el Sindicato han tenido su propia cubierta de plan médico, bajo la cual no realizan pagos de prima, pero la administración universitaria ha intentado en el pasado incluirlos en la misma cubierta institucional.

La organización sindical representa a empleados de mantenimiento y ornato de todos los recintos de la UPR, con excepción del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM).

A raíz de la huelga, la administración del recinto de Ciencias Médicas anunció que las citas de las clínicas de salud de este martes serían reprogramadas.

“El personal de las clínicas se comunicará con los pacientes con citas para reprogramarlas, y se exhorta a las personas que tienen citas el miércoles, 2 de septiembre, a estar atentos a los comunicados oficiales del RCM-UPR para cualquier cambio”, indicó el recinto, en declaraciones escritas.

Muñoz resaltó que la administración universitaria se negó ayer, lunes, a aceptar una propuesta del sindicato para dar paso a la cubierta médica seleccionada por los trabajadores, inicialmente, por un mes. Si identificaban algún problema en 30 días, la administración universitaria podía suspenderla, detalló.

La presidenta de la UPR, Zayira Jordán Conde, anunció el lunes que se completaron los trámites para incluir, de forma provisional, a los integrantes del Sindicato al plan institucional a partir de este martes.

“Esto comienza hoy y va a durar lo que la administración quiere que esto dure. Esta huelga fue provocada por ellos, de manera que es solamente la administración quien va a decidir cuánto esto va a durar”, expresó Muñoz.

El líder sindical recordó que, tras un intento en 2021 de la Administración Central de incluirlos en el mismo plan médico del resto de los empleados, el Tribunal Supremo dio la razón a los trabajadores.

Los trabajadores seleccionaron un plan, este año, con un costo mensual que es unos $100 menos que el seguro médico institucional, argumentó Muñoz.

“La presidenta, dentro de su prepotencia, no puede aceptar que el Sindicato pueda tener, pueda conseguir, mejores beneficios que los que ellos tienen. La cobertura que nuestros trabajadores ahora tienen es muy superior que la del plan institucional, cuesta $105 menos y nuestros trabajadores no aportan nada”, señaló Muñoz.

Los estudiantes del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR) ratificaron el lunes los acuerdos preliminares que había alcanzado parte del liderato estudiantil con la rectora interina Mayra Charriez Cordero.Con la ratificación de los acuerdos, pusieron fin de inmediato a la huelga indefinida que mantuvo esa unidad cerrada alrededor de tres semanas.Otros acuerdos establecen que la rectoría respaldará retener la administración de la residencia estudiantil Resicampus por el mismo recinto.
1 / 15 | Fin a la huelga en la UPR: así amanecieron los portones en el recinto de Río Piedras. Los estudiantes del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR) ratificaron el lunes los acuerdos preliminares que había alcanzado parte del liderato estudiantil con la rectora interina Mayra Charriez Cordero. - Carlos Rivera Giusti/Staff

La paralización de labores de los más de 700 empleados que forman parte del Sindicato cobra particular relevancia en estos momentos en recintos como Río Piedras y Carolina. Ambos están en municipios bajo plan de racionamiento, aunque se han llegado a acuerdos con la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) para que las interrupciones no perjudiquen el tiempo lectivo.

Muñoz sostuvo que los trabajadores bajo el Sindicato son cruciales para las operaciones universitarias, pero argumentó que Jordán Conde no los ve así.

“La imagen que ella tiene es distorsionada, es una imagen bizarra, porque ella no conoce el sistema. Peor aún, ella no siente nada por los trabajadores nuestros. Ella no conoce el sistema y, peor que no lo conozca, es que no los quiere conocer y no le interesa el bienestar de los trabajadores”, expresó.

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Keila López Alicea
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Empleada de El Nuevo Día desde el 2006, Keila López Alicea comenzó como investigadora de la Junta Editorial, rol en el cual obtenía y corroboraba los datos que necesitaban los integrantes...
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