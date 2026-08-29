“El estado es crítico”: sin resolverse tranque con plan médico de empleados de la UPR

A poco más de dos días que se cumpla el término para que inicie una huelga en la Universidad de Puerto Rico (UPR), el presidente del Sindicato de Trabajadores de la institución, David Muñoz, compartió este sábado que todavía no han llegado a ningún acuerdo con la presidenta Zayira Jordán Conde para atender sus reclamos en torno al plan médico.

El próximo lunes, tendrán una reunión a las 11:00 a.m. en el Departamento del Trabajo, en donde convocaron una manifestación una hora antes en apoyo a los empleados del sistema universitario.

“El estado es crítico. Hay una reunión el lunes en el Departamento del Trabajo. El Sindicato le hizo llegar, el viernes, a la presidenta de la UPR toda la información. La administración continúa en su actuación al margen de la ley y las sentencias del tribunal”, señaló Muñoz en entrevista telefónica.

En medio de reclamos laborales, el Sindicato de Trabajadores de la UPR ratificó el miércoles, en asamblea extraordinaria, un voto de huelga que se activaría el próximo martes, de no lograrse un acuerdo con la Administración Central sobre el plan médico seleccionado por el gremio.

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Según Muñoz, el plan médico del gremio varía respecto al de otros empleados de la UPR y no tiene costo para la matrícula, pues la administración lo costea. En 2021, se intentó incluir a estos trabajadores en el plan de salud de la UPR, al que tendrían que hacer aportaciones.

Este medio solicitó una reacción a la presidenta de la UPR, pero, al momento, no había sido respondida. El jueves, Jordán Conde comentó –en comunicado de prensa– que evaluaban la alternativa de cubierta médica presentada por el propio Sindicato para “someterla a la consideración de la Junta de Gobierno de la UPR, cuerpo al que le corresponde la determinación final”.

“Ellos dicen que van a cubrir a todos los trabajadores del sindicato con el plan institucional, efectivo al 1 de septiembre, pero es una posición desafiante y al margen de la ley”, insistió, por su parte, Muñoz.

El líder sindical envió una carta ayer, viernes, a la presidenta en la que la acusó de incumplir “nuevamente con su palabra” al supuestamente negarse a firmar los contratos con Triple S y Delta Dental después que les había hecho creer que lo haría.

“Su reiterada falta de compromiso muestra desprecio hacia la matrícula del Sindicato, provocando acciones sindicales contundentes, que reciprocarán las acciones antiobreras que son aborrecidas por los trabajadores del Sindicato. El Sindicato hará responsable a los administradores en su carácter personal de todos y cada uno de los daños físicos, emocionales, de salud y de cualquier otra naturaleza que sufran los trabajadores y sus familias a causa de la irresponsabilidad adoptada por la presidenta, de incumplir la palabra empeñada en la reunión del 26 de agosto de 2026, así como los acuerdos, decisiones y sentencias dictadas por los tribunales”, lee la misiva de Muñoz.

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Entre otros reclamos del Sindicato –que representa a 850 trabajadores–, Muñoz señaló que demandan que Jordán Conde otorgue nombramientos permanentes a todos los trabajadores unionados que hayan completado más de dos años de servicio. Del mismo modo, exigen que se ponga en vigor el plan de clasificación y retribución que contempla un salario base de $13.00 por hora, retroactivo al 1 de julio de 2024.

Sin revelar detalles sobre la estrategia detrás de la huelga, Muñoz advirtió que el gremio está preparado para paralizar en caso de tener que hacerlo para que se atiendan sus reclamos laborales.