Mujer de 75 años muere en accidente de auto en Mayagüez

Una mujer de 75 años perdió la vida, en la tarde del sábado, en un accidente vehicular reportado en Mayagüez.

El informe preliminar de la Policía sostiene que una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 a las 2:30 p.m. alertó a los agentes sobre un " choque de auto con persona pillada" en la carretera PR-349, a la altura del kilómetro 4.7.

A llegar, las autoridades encontraron el cuerpo de la mujer de 75 años que quedó atrapada en el interior del vehículo. No se indicó si la mujer viajaba como pasajera o si era la conductora.

De momento, la Policía no ofreció la identidad de la víctima.