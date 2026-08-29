Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
29 de agosto de 2026
91°Lluvias aisladas
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Mujer de 75 años muere en accidente de auto en Mayagüez

Al momento, la Policía no ha identificado a la víctima

29 de agosto de 2026 - 3:24 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La víctima no sufrió daño físico. (GFR MEDIA)
El accidente se reportó en el kilómetro 4.7 de la carretera PR-349.
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

Una mujer de 75 años perdió la vida, en la tarde del sábado, en un accidente vehicular reportado en Mayagüez.

RELACIONADAS

El informe preliminar de la Policía sostiene que una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 a las 2:30 p.m. alertó a los agentes sobre un " choque de auto con persona pillada" en la carretera PR-349, a la altura del kilómetro 4.7.

A llegar, las autoridades encontraron el cuerpo de la mujer de 75 años que quedó atrapada en el interior del vehículo. No se indicó si la mujer viajaba como pasajera o si era la conductora.

De momento, la Policía no ofreció la identidad de la víctima.

La División de Patrullas de Carreteras de Mayagüez está a cargo de la investigación.

Tags
Breaking NewsMayagüezAdultos mayoresAccidentes de TránsitoSistema de Emergencia 9-1-1Policía de Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 29 de agosto de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: