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Encuentran osamenta debajo de puente de la carretera PR-52 en Cayey

Una llamada alertó a las autoridades sobre una “situación sospechosa” en el lugar

29 de agosto de 2026 - 3:20 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El Instituto de Ciencias Forenses (ICF) determinará si los restos son de una persona. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Agentes de la Policía encontraron, en la tarde de este sábado, una osamenta debajo de un puente de la autopista PR-52, en jurisdicción de Cayey.

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Según información preliminar de la Uniformada, el hallazgo fue notificado a la 1:46 p.m., en el kilómetro 46.4.

Una llamada alertó a las autoridades sobre una “situación sospechosa” en el lugar. Al llegar, agentes de la Policía confirmaron la presencia de la osamenta.

Personal de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas, junto con el fiscal de turno, están a cargo de la pesquisa.

El Instituto de Ciencias Forenses (ICF) determinará si los restos son de una persona.

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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoCayey Instituto de Ciencias Forenses Departamento de JusticiaCaguasCIC
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Andrea Guemárez Soto
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Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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