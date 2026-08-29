Encuentran osamenta debajo de puente de la carretera PR-52 en Cayey

Agentes de la Policía encontraron, en la tarde de este sábado, una osamenta debajo de un puente de la autopista PR-52, en jurisdicción de Cayey.

Según información preliminar de la Uniformada, el hallazgo fue notificado a la 1:46 p.m., en el kilómetro 46.4.

Una llamada alertó a las autoridades sobre una “situación sospechosa” en el lugar. Al llegar, agentes de la Policía confirmaron la presencia de la osamenta.

Personal de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas, junto con el fiscal de turno, están a cargo de la pesquisa.