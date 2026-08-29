Abogados de “El Burro” solicitan aplazar vista mientras finiquitan acuerdo de culpabilidad

La defensa de Nelson Torres Delgado, conocido como “El Burro”, solicitó al Tribunal federal una “breve” posposición de la vista de cambio de alegación pautada para el 11 de septiembre, debido a que todavía se finiquitan detalles del acuerdo de culpabilidad.

La moción de dos páginas, firmada por los licenciados María Dominguez Victoriano y Víctor J. Abreu, fue radicada el jueves, 27 de agosto. De momento, el juez de distrito federal Pedro A. Delgado Hernández no ha emitido una orden al respecto.

“Las partes están ultimando detalles secundarios de un acuerdo final de declaración de culpabilidad. Una vez recibido el acuerdo, el equipo de la defensa deberá traducirlo al español y revisarlo cuidadosamente con el acusado”, indicaron los abogados en el documento.

Asimismo, resaltaron que “la defensa no anticipa ningún obstáculo para proceder con la vista de cambio de declaración, pero requiere tiempo suficiente para asegurarse de que el acusado esté plenamente informado sobre sus términos”.

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Como alternativa, la defensa propuso que la audiencia se lleve a cabo durante la penúltima semana de septiembre. En específico, señalaron que una fecha durante la semana del 21 de septiembre proporcionará tiempo suficiente para traducir y revisar el acuerdo.

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Por esta razón, además, solicitaron tiempo adicional para que se presente copia del acuerdo de declaración de culpabilidad. La fecha límite para presentar el documento venció este sábado, 29 de agosto.

“Es poco probable que la defensa pueda presentar ante el tribunal una copia del acuerdo de declaración de culpabilidad firmado antes de la fecha límite del 29 de agosto, debido a las circunstancias descritas anteriormente. En consecuencia, también solicitamos una extensión del término para cumplir con este requisito”, indicaron los abogados en la moción.

Mencionaron que la moción se presentó de buena fe y en interés de la justicia, “y no con el propósito de retrasar indebidamente estos procedimientos”.

“Por tanto, por las razones expuestas anteriormente, los abogados que suscriben respetuosamente solicitan a este honorable tribunal que reprograme la vista de cambio de alegación del acusado para la semana del 21 de septiembre de 2026, en una fecha que resulte conveniente para el honorable tribunal”, concluyeron.

De momento, la Fiscalía federal no se ha expresado sobre la petición de la defensa para posponer la vista de cambio de alegación de culpabilidad. Actualmente, se desconoce en qué consiste el acuerdo alcanzado entre las partes y los cargos por los cuales Torres Delgado se declararía culpable.

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Un gran jurado emitió contra Torres Delgado un pliego de 15 cargos por conspiración, narcotráfico, delitos relacionados con armas de fuego y dos asesinatos. De momento, se desconoce qué ocurrirá con los otros dos casos que también pesan en su contra por narcotráfico, uno presentado en 2019 y otro en 2022.

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Torres Delgado, quien fue uno de los más buscados por las autoridades estatales y federales, fue arrestado el 17 de octubre de 2024 por agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) en el Municipio de Lajas.

El comunicado de prensa emitido por el Departamento de Justicia federal en ese momento detalló que Torres Delgado presuntamente “era el líder de una organización violenta de narcotráfico que operaba en Caguas y otras áreas desde principios de la década de 2010″.

“Era prófugo federal desde 2017 y mantenía el control de la organización criminal mientras se encontraba prófugo mediante violencia mortal e intimidación, además de participar en violentas disputas territoriales contra organizaciones rivales de narcotráfico”, añadió Justicia federal.