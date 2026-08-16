“El Burro” llega a acuerdo con la Fiscalía federal para declararse culpable

Nelson Torres Delgado, alias “El Burro”, quien fue uno de los prófugos más buscado por varios años hasta que fue capturado en el 2024, llegó a un acuerdo con la Fiscalía federal para declararse culpable.

Así lo informó su defensa en una moción que radicó ante la Fiscalía federal el pasado viernes.

El licenciado Víctor Abreu solicitó que se paute la audiencia, de ser posible, para el 4 de septiembre, en el más reciente de los tres casos que tiene pendiente ante el Tribunal Federal en San Juan.

“En el momento de la audiencia, el señor Torres Delgado cambiará su declaración anterior de no culpable por una declaración de culpable en virtud de un acuerdo de culpabilidad”, indicó la moción.

¿Quién es "El Burro" y por qué es tan peligroso? FBI cuenta su historia Autoridades federales ofrecen una recompensa de $50,000 por información que lleve al arresto de Nelson Torres Delgado.

El documento firmado por Abreu y la también abogada María Domínguez, no detalla en qué consiste el acuerdo ni por cuáles cargos aceptará responsabilidad en el caso radicado en el 2023.

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Un gran jurado lo acusó con total de 15 cargos criminales por conspiración, narcotráfico, armas de fuego y dos asesinatos.