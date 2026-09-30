Pasará 52 años en prisión: sentencian a hombre que agredió sexualmente a un menor de cuatro años

El Departamento de Justicia informó que la jueza Carol M. Ortiz Rivera, del Tribunal de Primera Instancia de Guayama, sentenció a 52 años de prisión a un hombre que fue hallado culpable de agredir sexualmente y maltratar a un menor de cuatro años en un centro de cuidado diurno en Guayama.

Según la información suministrada por la agencia, Luis Omar Rivera Pérez fue sentenciado a 50 años de prisión por los delitos de agresión sexual y maltrato de menores. Además, el tribunal le impuso dos años adicionales por la revocación de una probatoria que cumplía al momento de los hechos.

También ordenó el pago de $5,000 en restitución a beneficio de la víctima.

Luis Oma Rivera Pérez fue sentenciado en el Tribunal de Guayama. ((Suministrada/Policía de Puerto Rico))

Durante el juicio, la Fiscalía de Guayama, representada por la fiscal Paloma I.R. Crespo Santiago, presentó diez testigos como parte de la prueba. Entre estos no se encontraba la víctima, quien, fuera del tribunal, emitió declaraciones que fueron admitidas como parte de la evidencia.

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Los hechos ocurrieron en mayo de 2024, mientras el menor se encontraba en el centro de cuido NISI. Rivera Pérez realizaba labores relacionadas con el cuidado de los niños, a pesar de que no figuraba en el registro de empleados del establecimiento y se encontraba cumpliendo una probatoria.

Como resultado de los hallazgos de la investigación, el Departamento de la Familia suspendió la licencia del centro de cuido, que posteriormente cesó operaciones.