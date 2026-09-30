María Milagros Charbonier (camisa gris) llega al Tribunal federal en Hato Rey junto a su abogado, Francisco Rebollo, para lo que fue el día número 12 del juicio en su contra y contra su esposo, Orlando Montes Rivera, por cargos de escenificar un esquema corrupto.

Fijan fecha para vista apelativa de María Milagros “Tata” Charbonier. María Milagros Charbonier (camisa gris) llega al Tribunal federal en Hato Rey junto a su abogado, Francisco Rebollo, para lo que fue el día número 12 del juicio en su contra y contra su esposo, Orlando Montes Rivera, por cargos de escenificar un esquema corrupto.

1 / 10 | Fijan fecha para vista apelativa de María Milagros “Tata” Charbonier. María Milagros Charbonier (camisa gris) llega al Tribunal federal en Hato Rey junto a su abogado, Francisco Rebollo, para lo que fue el día número 12 del juicio en su contra y contra su esposo, Orlando Montes Rivera, por cargos de escenificar un esquema corrupto. - David Villafañe/Staff

La apelación de la exrepresentante María Milagros “Tata” Charbonier Laureano, convicta por cargos de corrupción, tendrá una vista de argumentación oral el 5 de noviembre en el Tribunal Federal en San Juan.

El caso será atendido por un panel de tres jueces en el salón de audiencias del Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito de Boston ubicado en el quinto piso de la corte federal en el Viejo San Juan.

Charbonier Laureano estará representada por la licenciada Kendys Pimentel Soto, mientras que el Ministerio Público contará con Brendan B. Gants.

A la misma hora, 9:30 a.m., también se llevará a cabo la argumentación sobre la apelación que presentó el esposo de la exfuncionaria, Orlando Montes Rivera.

Ambos fueron encontrados culpables por cargos de conspiración, robo de fondos federales, soborno, comisiones ilegales (kickbacks), fraude electrónico de servicios honestos y lavado de dinero, alegando un esquema de corrupción mediante el cual se apropiaron de $100,000.

PUBLICIDAD

El pliego acusatorio sostuvo que Charbonier Laureano infló el salario de su entonces empleada en el Capitolio, Frances Acevedo, para que le pasara parte de ese incremento -pagado con fondos públicos- a la misma legisladora, mientras que alegó que su esposo participó en el esquema.

Lo que ocurrió luego de María Milagros “Tata” Charbonier fue condenada a prisión La exrepresentante del PNP fue sentenciada a 8 años de cárcel por corrupción, mientras su esposo Orlando Montes Rivera fue condenado a 4 años y 9 meses de cárcel.

En mayo de 2024, Charbonier Laureano fue sentenciada a ocho años de prisión, mientras que Montes Rivera cumple una condena de cuatro años y nueve meses de prisión.

Posteriormente, la defensa de Charbonier Laureano presentó un informe de apelación, de 148 páginas, en el que señaló una serie de supuestos errores que considera suficientes como para dejar sin efecto el veredicto de culpabilidad emitido en enero de 2024, mientras que Montes Rivera planteó que su juicio debió ser atendido por separado.

En el informe de apelación, Pimentel Soto se enfocó en la teoría de que el dinero, supuestamente, no fue a parar a manos de la exrepresentante.

Sostuvo que, en cambio, los pagos fueron en realidad a Jonathan Alemán, quien era director de la oficina de Charbonier Laureano. También apuntó que Alemán tenía una relación extramarital con Acevedo y que era informante del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) desde el 2018, aunque la investigación contra la exlegisladora no comenzó hasta el 2020, después de que Charbonier Laureano lo despidió.

Por su parte, la Fiscalía federal defendió, en marzo, los veredictos de culpabilidad contra Charbonier Laureano y Montes Rivera.

Gants, de la División Criminal del Departamento de Justicia de Estados Unidos en Washington D. C., señaló que el jurado tuvo suficiente evidencia para encontrar que existía jurisdicción para el caso por las asignaciones del gobierno de Estados Unidos al fisco del gobierno de Puerto Rico. Señaló que, de esa manera, se sostienen los cargos de fraude y lavado de dinero.

PUBLICIDAD

1 / 9 | Fotos: Frances Acevedo Ceballos es sentenciada por su rol en esquema de corrupción. La exempleada de la exlegisladora María Milagros “Tata” Charbonier, Frances Acevedo Ceballos, llegó en la tarde del 23 de febrero de 2024 al Tribunal federal en Hato Rey para su vista de lectura de sentencia. - David Villafañe Ramos 1 / 9 Fotos: Frances Acevedo Ceballos es sentenciada por su rol en esquema de corrupción La exempleada de la exlegisladora María Milagros “Tata” Charbonier, Frances Acevedo Ceballos, llegó en la tarde del 23 de febrero de 2024 al Tribunal federal en Hato Rey para su vista de lectura de sentencia. David Villafañe Ramos Compartir

Según el informe de Justicia federal “el jurado concluyó, de manera fundamentada, que los acusados ​​tenían la intención de ocultar la verdadera naturaleza y el origen de las ganancias de la transacción utilizando a su hijo como intermediario”.

De igual forma, la Fiscalía federal mantuvo que tampoco hubo error del tribunal al admitir datos y opiniones de un agente del FBI y de un contable forense.

“En cualquier caso, el tribunal de distrito dio las instrucciones correctivas apropiadas cuando se le solicitaron”, por lo que entiende que “a la luz de las instrucciones del tribunal, cualquier error es inofensivo”.