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Sorpresa en Corea del Sur: un enorme tiburón gris queda atrapado en un canal

El insólito avistamiento ha provocado que más de 600,000 personas se desplacen hasta el lugar con la intención de verlo de cerca

30 de septiembre de 2026 - 3:56 PM

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Gente reunida para ver un tiburón atrapado en el North Port Waterfront Park de Busán, Corea del Sur. (Son Hyung-joo)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Un enorme tiburón gris llamado Bukangi se ha convertido en mascota honoraria de la mayor ciudad portuaria de Corea del Sur, mientras nada lentamente por un canal en el que el animal lleva casi dos semanas atrapado.

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Las autoridades de Busan han acogido con entusiasmo el revuelo que ha suscitado el tiburón, que ha atraído a miles de turistas y ahora comparte el nombre coreano del Puerto Norte de la ciudad, donde fue avistado por primera vez el 18 de septiembre.

El tiburón, que según las autoridades mide unos 3.5 metros (11.5 pies) de largo, se ha convertido en toda una sensación en las redes sociales, pero devolverlo al mar abierto ha resultado complicado.

Las autoridades desplegaron cinco embarcaciones en el canal el martes. Lanzaron chorros de agua desde unos tanques mientras intentaban empujar al tiburón hacia mar abierto, una operación seguida de cerca por una gran multitud que se encontraba en el lugar y retransmitida a través de YouTube.

Las cuadrillas desistieron horas más tarde, después de que el tiburón pasara varias veces junto a ellas o se sumergiera para esquivar las embarcaciones, sin salir del canal.

Kim Won-ho, funcionario del Ayuntamiento de Busan, señaló que las autoridades volverán a intentar liberar al tiburón a partir del viernes, algo que, según los expertos, es importante para su seguridad y su salud a largo plazo.

El Instituto Nacional de Ciencias Pesqueras, de gestión estatal, está fabricando una red especialmente diseñada de 50 metros (54 yardas) de longitud o más, para desplegarla a lo ancho del cauce con la ayuda de una embarcación y conducir al tiburón hacia la salida. Según los planes preliminares, otra embarcación rociará agua desde atrás para empujar al tiburón en esa dirección, explicó.

“Estamos adaptando nuestra respuesta a la situación sobre el terreno”, afirmó Kim.

Las autoridades no han detectado indicios claros de que la salud del tiburón se haya deteriorado durante el tiempo que lleva en el canal, pero, aun así, consideran fundamental liberarlo en mar abierto, señaló.

Unos 600,000 visitantes han acudido en masa al Puerto Norte para ver al tiburón desde que comenzó el recuento el 19 de septiembre, incluidos casi medio millón durante el puente de Chuseok de la semana pasada, el Día de Acción de Gracias coreano, según informaron las autoridades municipales.

“Bukangi se ha convertido de forma natural en un nuevo capítulo de la historia de Busan gracias al interés y el cariño de los habitantes de la ciudad”, declaró el alcalde de Busan, Chun Jae-soo, en un comunicado.

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