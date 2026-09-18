Aterrador momento: tiburón mata a un bañista frente a una playa en Australia

MELBOURNE, Australia — Un hombre falleció el viernes tras sufrir el ataque de un tiburón mientras nadaba frente a una playa de una ciudad del oeste de Australia, ante la mirada horrorizada de otros bañistas.

Las embarcaciones de búsqueda y los helicópteros peinaron minuciosamente el mar frente a la playa de Sorrento, en las afueras del norte de Perth, tras el ataque ocurrido a última hora de la mañana, según informó la policía en un comunicado. La policía no quiso revelar si se habían encontrado restos de la víctima.

Sin embargo, la policía estaba convencida de que “el nadador murió como consecuencia del ataque”, añadía la nota.

Un testigo del ataque, Darrel Haythornthwaite, contó a la cadena de televisión Nine Network que la víctima había estado nadando con un amigo, que quedó traumatizado.

Influencer es atacado por un tiburón y sobrevive Henry Gibbs, de Nueva Zelanda, buceaba en Fiyi cuando un tiburón gris de arrecife mordió su pierna derecha.

“Me quedé en estado de shock. Quiero decir, lo siento por su amigo. Se ha disculpado y ha dicho: ‘No salvé a mi amigo’”, declaró Haythornthwaite a Nine. “Le dije: ‘No podías haber hecho nada’”.

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Varios testigos afirmaron haber visto sangre en el agua.

“Mi amiga me dijo: ‘Jac, creo que ha habido un ataque de tiburón’, y miré hacia el océano y pude ver un charco de sangre”, contó Jacqui Rapaic, que estaba paseando por la playa, a la Australian Broadcasting Corp.

Ryan Rowe, que vive en la zona, llegó a la playa poco después y comentó que alguien le había dicho que “alguien había sido mordido por un tiburón”.

“No podía creer que hubiera salido tanta sangre de un cuerpo humano”, declaró Rowe al periódico The West Australian.

Las autoridades cerraron la playa. Los testigos describieron al bañista como un hombre de más de 60 años, pero la policía no dio más detalles.

En otro ataque de tiburón, un surfista sufrió una herida grave en una pierna el lunes cerca de Geraldton, a unos 400 kilómetros (250 millas) al norte de Perth.

En lo que va de año se han registrado cinco ataques mortales de tiburones en el país.

Tres buceadores que practicaban pesca submarina fallecieron en incidentes con tiburones frente a la costa australiana en un plazo de cuatro semanas, entre mayo y junio. En enero, un niño de 12 años falleció en un hospital días después de ser atacado por un tiburón toro en el puerto de Sídney.

Australia ha registrado una media de entre dos y tres ataques mortales de tiburón al año desde el año 2000, según la Base de Datos Australiana de Incidentes con Tiburones, una iniciativa conjunta de la Taronga Conservation Society Australia, la Universidad de Flinders y el Gobierno del estado de Nueva Gales del Sur.

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