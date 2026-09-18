Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
18 de septiembre de 2026
91°Lluvias aisladas
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Aterrador momento: tiburón mata a un bañista frente a una playa en Australia

El hombre falleció como consecuencia del ataque, informaron las autoridades

18 de septiembre de 2026 - 12:43 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En lo que va de año se han registrado cinco ataques mortales de tiburones en el país. (Andrew O'Connor)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

MELBOURNE, Australia — Un hombre falleció el viernes tras sufrir el ataque de un tiburón mientras nadaba frente a una playa de una ciudad del oeste de Australia, ante la mirada horrorizada de otros bañistas.

RELACIONADAS

Las embarcaciones de búsqueda y los helicópteros peinaron minuciosamente el mar frente a la playa de Sorrento, en las afueras del norte de Perth, tras el ataque ocurrido a última hora de la mañana, según informó la policía en un comunicado. La policía no quiso revelar si se habían encontrado restos de la víctima.

Sin embargo, la policía estaba convencida de que “el nadador murió como consecuencia del ataque”, añadía la nota.

Un testigo del ataque, Darrel Haythornthwaite, contó a la cadena de televisión Nine Network que la víctima había estado nadando con un amigo, que quedó traumatizado.

Influencer es atacado por un tiburón y sobrevive

Influencer es atacado por un tiburón y sobrevive

Henry Gibbs, de Nueva Zelanda, buceaba en Fiyi cuando un tiburón gris de arrecife mordió su pierna derecha.

“Me quedé en estado de shock. Quiero decir, lo siento por su amigo. Se ha disculpado y ha dicho: ‘No salvé a mi amigo’”, declaró Haythornthwaite a Nine. “Le dije: ‘No podías haber hecho nada’”.

Varios testigos afirmaron haber visto sangre en el agua.

“Mi amiga me dijo: ‘Jac, creo que ha habido un ataque de tiburón’, y miré hacia el océano y pude ver un charco de sangre”, contó Jacqui Rapaic, que estaba paseando por la playa, a la Australian Broadcasting Corp.

Ryan Rowe, que vive en la zona, llegó a la playa poco después y comentó que alguien le había dicho que “alguien había sido mordido por un tiburón”.

“No podía creer que hubiera salido tanta sangre de un cuerpo humano”, declaró Rowe al periódico The West Australian.

Las autoridades cerraron la playa. Los testigos describieron al bañista como un hombre de más de 60 años, pero la policía no dio más detalles.

En otro ataque de tiburón, un surfista sufrió una herida grave en una pierna el lunes cerca de Geraldton, a unos 400 kilómetros (250 millas) al norte de Perth.

En lo que va de año se han registrado cinco ataques mortales de tiburones en el país.

Tres buceadores que practicaban pesca submarina fallecieron en incidentes con tiburones frente a la costa australiana en un plazo de cuatro semanas, entre mayo y junio. En enero, un niño de 12 años falleció en un hospital días después de ser atacado por un tiburón toro en el puerto de Sídney.

Australia ha registrado una media de entre dos y tres ataques mortales de tiburón al año desde el año 2000, según la Base de Datos Australiana de Incidentes con Tiburones, una iniciativa conjunta de la Taronga Conservation Society Australia, la Universidad de Flinders y el Gobierno del estado de Nueva Gales del Sur.

___

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

Tags
Breaking NewsAustraliaTiburones
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 18 de septiembre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: