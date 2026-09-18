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Sol, mar y soldados: turistas ven en primera fila ejercicios militares en las islas griegas

Desde la isla de Creta fueron testigos de una maniobra en la que también participaron Egipto, Francia, Italia y Chipre

18 de septiembre de 2026 - 12:30 PM

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El ejercicio anual “Medusa”, dirigido por Grecia y Egipto, concluyó en un tramo de costa situado a las afueras de la ciudad portuaria de Chania. (Thanassis Stavrakis)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

MALEME, Grecia — Los turistas que se daban un chapuzón matutino o buscaban sombra en las tumbonas de madera de la isla griega de Creta pudieron ver de cerca un importante ejercicio militar que se desarrollaba ante sus ojos el viernes.

El ejercicio anual “Medusa”, dirigido por Grecia y Egipto, concluyó en un tramo de costa situado a las afueras de la ciudad portuaria de Chania. En él se simularon ataques con drones y desembarcos desde lanchas rápidas en los que participaron infantes de marina y miembros de las fuerzas especiales, que utilizaron fuego simulado.

Louise Carr, de York, en el norte de Inglaterra, llegó el jueves por la noche para pasar unas vacaciones y afirmó que le había sorprendido la intensidad del simulacro.

“Acababa de darme cuenta de que se trataba de algún tipo de ejercicio militar, pero debo admitir que no esperaba que tuviera la magnitud que ha tenido. Nos quedamos alucinados”, dijo Carr. “Me impresionó mucho, muchísimo. Uno pagaría miles para ver esto, ¿no?“. La policía militar griega estableció un cordón de seguridad durante las maniobras del viernes, que duraron una hora, para evitar que los bañistas se acercaran demasiado mientras militares griegos y egipcios corrían a través del humo de colores hacia la playa, mientras aviones y helicópteros sobrevolaban la zona. Francia, Italia y Chipre se unieron a las maniobras, que comenzaron el 10 de septiembre y se prolongaron hasta el viernes, en un momento en que los países del Mediterráneo buscan ampliar su cooperación militar.

Las guerras, las crisis económicas y las dudas sobre el papel de Estados Unidos en la región han llevado a muchos países a buscar una disuasión más sólida mediante una red cada vez más amplia de alianzas.

Grecia firmó en agosto un acuerdo con Israel por valor de 3,000 millones de euros (unos $3,500 millones) para construir un nuevo sistema de defensa aérea denominado Achilles Shield. Unas semanas antes, Turquía, Pakistán y Arabia Saudí habían firmado su propio acuerdo histórico en materia de defensa.

Egipto envió el portahelicópteros Gamal Abdel Nasser a las maniobras griegas, a las que también asistieron observadores de Serbia, los Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Mozambique.

Michal Sitko, un turista polaco, dijo que se sentía afortunado por haber podido presenciar aquel espectáculo.

“No me lo esperaba. Me pareció increíble que ocurriera precisamente durante mis vacaciones”, dijo. “Creo que es la primera vez en mi vida que veo algo así”.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

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