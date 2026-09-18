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Registran temblor de magnitud preliminar 4.6 al sur de Puerto Rico

Tras el movimiento telúrico, no se emitió aviso, advertencia o vigilancia de tsunami

18 de septiembre de 2026 - 9:33 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Fue registrado a eso de las 9:20 a.m. del viernes. (Captura/USGS)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Un temblor de magnitud preliminar 4.6 se registró a las 9:19 a.m. de este viernes en la región sur de Puerto Rico, de acuerdo con el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS, en inglés).

Tras el movimiento telúrico, el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) indicó que no se emitió aviso, advertencia o vigilancia de tsunami para el archipiélago y las Islas Vírgenes.

De acuerdo con la Red Símsica de Puerto Rico, el temblor tuvo su epicentro a unos 7.24 kilómetros al sur-sureste de Guánica, a unos 16.9 kilómetros al sur-suroeste de Yauco y a unos 33.43 kilómetros al oeste-suroeste de Ponce.

El USGS colocó el epicentro en la latitud 17.9 norte y longitud 66.9 oeste.

Según la agencia federal, sismo tuvo una profundidad de 6 millas.

Al momento, no se han reportado daños estructurales ni a personas relacionados con este evento.

Mantente conectado a elnuevodia.com para la ampliación de esta noticia.

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Breaking NewsTemblores en Puerto Rico
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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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