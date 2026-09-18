Registran temblor de magnitud preliminar 4.6 al sur de Puerto Rico

Un temblor de magnitud preliminar 4.6 se registró a las 9:19 a.m. de este viernes en la región sur de Puerto Rico, de acuerdo con el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS, en inglés).

Tras el movimiento telúrico, el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) indicó que no se emitió aviso, advertencia o vigilancia de tsunami para el archipiélago y las Islas Vírgenes.

De acuerdo con la Red Símsica de Puerto Rico, el temblor tuvo su epicentro a unos 7.24 kilómetros al sur-sureste de Guánica, a unos 16.9 kilómetros al sur-suroeste de Yauco y a unos 33.43 kilómetros al oeste-suroeste de Ponce.

El USGS colocó el epicentro en la latitud 17.9 norte y longitud 66.9 oeste.

Según la agencia federal, sismo tuvo una profundidad de 6 millas.

Al momento, no se han reportado daños estructurales ni a personas relacionados con este evento.