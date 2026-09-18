Registran temblor de magnitud preliminar 4.6 al sur de Puerto Rico
Tras el movimiento telúrico, no se emitió aviso, advertencia o vigilancia de tsunami
18 de septiembre de 2026 - 9:33 AM
18 de septiembre de 2026 - 9:33 AM
Un temblor de magnitud preliminar 4.6 se registró a las 9:19 a.m. de este viernes en la región sur de Puerto Rico, de acuerdo con el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS, en inglés).
Tras el movimiento telúrico, el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) indicó que no se emitió aviso, advertencia o vigilancia de tsunami para el archipiélago y las Islas Vírgenes.
De acuerdo con la Red Símsica de Puerto Rico, el temblor tuvo su epicentro a unos 7.24 kilómetros al sur-sureste de Guánica, a unos 16.9 kilómetros al sur-suroeste de Yauco y a unos 33.43 kilómetros al oeste-suroeste de Ponce.
El USGS colocó el epicentro en la latitud 17.9 norte y longitud 66.9 oeste.
Según la agencia federal, sismo tuvo una profundidad de 6 millas.
Al momento, no se han reportado daños estructurales ni a personas relacionados con este evento.
[Sept 18, 2026 - 9:30 AM]— NWS San Juan (@NWSSanJuan) September 18, 2026
NO Tsunami threat from a nearby earthquake | NO hay peligro de Tsunami debido a este terremoto cercano#PRwx #USVIwx pic.twitter.com/ZD8HbnIyP3
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