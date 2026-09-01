Promueven la educación y el deporte con lectura de cuento en voz alta

Guaynabo - “¡Eres fuerte! ¡TÚ PUEDES!”, corearon decenas de niños, a viva voz, durante la Lectura en Voz Alta del libro “Am’ Caro y el poder del juego”, realizada antier en el Liberty Square del centro comercial San Patricio Plaza, en Guaynabo.

Los pequeños animaban así a “Caro”, la protagonista del cuento, una niña a quien le encanta el baloncesto, pero todos le dicen que este deporte no es para ella, hasta que descubre que la mejor forma de jugar es siendo ella misma y manteniendo su esencia.

Gianleé Márquez Hernández, cofundadora y directora ejecutiva de ¡Lee Conmigo!, organización sin fines de lucro que busca acercar a la niñez a la lectura desde la edad temprana, leyó el cuento ante un nutrido grupo de niños con sus padres.

Durante la lectura, hizo pausas para involucrar a los niños con preguntas sobre cuento y animarlos a apoyar a la protagonista “Caro”.

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El evento gratuito, que comenzó con música, baile y ejercicios de estiramiento, es parte de una serie de lecturas en voz alta organizadas por ¡Lee Conmigo! cada último domingo de mes en Liberty Square. Allá se dan cita las familias con niños de 12 años o menos, incluyendo bebés.

“Para nosotros, que los niños y niñas vean los libros como una experiencia divertida, como algo que disfrutan y celebran en familia, es una herramienta clave para formar lectores y lectoras”, destacó Márquez Hernández. “Mientras más temprana y cercana es esa experiencia con los libros, mejores destrezas van a tener en el futuro para desarrollarse como lectores”.

Agregó que, en el caso de “Am’ Caro y el poder del juego”, su lectura también sirve para impulsar el deporte y la inclusión. Con ella coincidió la autora del libro, Claudia Ramos Zorrila.

“El baloncesto por muchos años ha sido estigmatizado de que es un deporte de varones. Ahora, por fin, podemos ver que es un deporte como todos, como siempre debió ser. El deporte es inclusivo y universal, como la música”, dijo Ramos Zorrilla, quien también es apoderada del equipo femenino de baloncesto Gigantes de Carolina.

El libro, que fue escrito en colaboración con Jonathan Ocasio e ilustrado por María Tuti, “invita a los niños y niñas, en una era de tanto ruido, a mantener su esencia en todo lo que hagan”, apuntó Ramos Zorrilla.

El evento del domingo contó con el auspicio de la empresa de producción de alimentos Goya. “Como parte de nuestro compromiso social, tenemos programa Goya Respalda lo Bueno, que tiene tres pilares: la educación, el deporte y las artes”, informó Jescel Rolón Ríos, directora de Relaciones Públicas de Goya Puerto Rico. Lectura en Voz Alta del libro “Am’ Caro” reunió, bajo un mismo esfuerzo, dos de esos pilares claves (la educación y el deporte) para el desarrollo de los niños y jóvenes.

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Luego de leer el cuento, los niños hicieron una manualidad relacionada con el baloncesto. Al final del evento, cada uno recibió un ejemplar del libro y una muñeca de peluche de “Caro”. “Por su reacción, veo que le gustó mucho el cuento”, dijo Charles Class, de Carolina, al salir de la actividad junto a su hijo Luca, de 3 años, quien iba abrazado a su nuevo peluche de “Caro”.