Premian a los 18 estudiantes ganadores del primer Certamen Literario “Había una vez en Puerto Rico…”

Además, con los nueve cuentos ganadores y nueve finalistas, se hizo una antología que fue presentada durante la actividad, resultado del trabajo colaborativo entre las editoriales SM Puerto Rico y Santillana, ambas integrantes del Sector de Literatura Infantil de la Coalición ¡Todos a Leer!

Bajo el tema “¿Qué significa Puerto Rico para mí?”, los participantes escribieron un cuento inédito, de la vida real o de fantasía, que reflejara su creatividad, su imaginación y su amor por el archipiélago.

El certamen premió textos en tres categorías. En la Categoría 1-2 (kínder a segundo grado), el primer lugar fue para Airam A. Maldonado Rosario con el cuento “El rescate en Puerto Rico”. El segundo lugar fue para Adele Lanza Banchs con “Catali y su aventura en el Yunque” y el tercer lugar fue para Eiram E. Aquino Camacho con “Juan y el dinosaurio maravilloso”. Como finalistas en esta categoría, fueron reconocidos Líam Gael Ramos Vargas (“Líam y la tortuga en problemas”), Noáliz Matos (“Alicia y su amigo el coquí”) y Alejandro Kael Colón González (“Coquiar descubre su canto”).

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En la Categoría 3-4 (tercer y cuarto grado), el primer lugar recayó en Ithan M. Rodríguez con “Un día mágico en Puerto Rico”. El segundo lugar fue para Diego A. Rodríguez Quiñones con “La aventura de Antonio y su abuelo” y el tercer lugar fue para Kaleb Feliciano Alonso con “La magia en mi clase de Matemáticas”. Los finalistas de esta categoría fueron Laila Camila Ramos (“Un viaje por mi Puerto Rico”), Zeus Cruz Feneque (“El coquí que volvió a casa”) y Rafael Matías Garced (“El taíno y sus amigos: los animales de Puerto Rico”).

En la Categoría 5 (quinto grado en adelante), el primer lugar fue para Kenneth Fuentes con “El jíbaro y el coquí”. El segundo lugar fue para Solianis M. Márquez Pache con “Mateo y los maestros de la isla” y el tercer lugar fue para Joshniel E. Duprey Pérez con “El zumbador y el pitirre”. Como finalistas, fueron reconocidos Jarelis Madai Rivera (“Mis vacaciones en Puerto Rico”), Ethan D. Rivera Rosario (“El Festival de la Hamaca”) y Keyden Ortiz (“El lugar más especial de mi isla”).

En cada una de las tres categorías del concurso, se otorgaron tres premios en metálico: $500 para el primer lugar, $300 para el segundo y $200 para el tercero. Todos los estudiantes ganadores recibieron, además, una colección de libros infantiles cortesía de SM Puerto Rico y Santillana. Las escuelas de los estudiantes que obtuvieron el primer lugar en cada categoría recibirán una colección de 30 libros y un certificado de regalo.

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Esta premiación es parte de la primera alianza multisectorial que produce un certamen de esta naturaleza en Puerto Rico y que ya pronto tendrá una segunda edición.

Carmencita Denton Fernández, coordinadora de la Coalición Multisectorial por la Lectura ¡Todos a Leer!, indicó que “este certamen es un ejemplo de lo que podemos lograr cuando múltiples sectores unen esfuerzos por una causa común”.

José María Muriel, cónsul general de España en Puerto Rico, añadió que “apoyar este certamen es una forma de apostar por la afición a la lectura, algo que es hoy más necesario que nunca”.

Por su parte, el secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés, expresó que se trabajó para cultivar el amor por en la lectura desde la niñez. “Esta alianza y la fuerza de voluntades nos ayuda en nuestra meta de brindar herramientas adicionales para que los estudiantes puedan desarrollarse plenamente en la lectura y la comprensión”, sostuvo.

El director general de Santillana Puerto Rico, Víctor Pérez Chavarri, celebró la iniciativa. Destacó que “incentivar la escritura narrativa y entre pares es otro modo de motivar la lectura literaria. Nos alegra haber contribuido a que los jóvenes creadores vean su obra publicada. Temprano pueden reconocer la satisfacción de ver un libro recién salido de la imprenta, y así cultivar la apreciación por la creación propia y la de otros autores noveles y de trayectoria”.

Por otro lado, el director general de SM Puerto Rico, Juan Reyes, añadió que “en SM estamos orgullosos de contribuir al fomento de la imaginación y talento de nuestros jóvenes, quienes sin duda conformarán la nueva y futura generación de escritores y artistas de Puerto Rico”.