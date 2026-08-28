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Emiten advertencia de calor para 61 municipios en Puerto Rico

Estará vigente hasta las 5:00 p.m.

28 de agosto de 2026 - 9:20 AM

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Según el SNM, las condiciones calurosas pueden afectar a gran parte de la población, pero representan un riesgo mayor para la población vulnerable y podrían provocar enfermedades relacionadas, por lo que se recomienda tomar precauciones. (Ramon "Tonito" Zayas)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan emitió una advertencia de calor que estará vigente este viernes desde las 10:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. para gran parte de Puerto Rico y las Islas Vírgenes.

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“El riesgo número uno (hoy) viene siendo el calor. Tenemos una advertencia de calor para Puerto Rico, incluyendo Vieques y Culebra, y todos los municipios de la mitad este y costeros del resto de la isla”, indicó a El Nuevo Día el meteorólogo Ian Colón Pagán.

La advertencia incluye a 61 municipios: Aguada, Aguadilla, Aguas Buenas, Añasco, Arecibo, Arroyo, Barceloneta, Bayamón, Cabo Rojo, Caguas, Camuy, Canóvanas, Carolina, Cayey, Cidra, Comerío, Culebra, Dorado, Fajardo, Florida, Guánica, Guayama, Guayanilla, Guaynabo, Gurabo, Hatillo, Hormigueros, Humacao, Isabela, Juana Díaz, Juncos, Lajas, Las Piedras, Loíza, Luquillo, Manatí, Maunabo, Mayagüez, Moca, Naguabo, Patillas, Peñuelas, Ponce, Quebradillas, Río Grande, Rincón, Salinas, San Germán, San Juan, San Lorenzo, Santa Isabel, Toa Alta, Toa Baja, Trujillo Alto, Vega Alta, Vega Baja, Vieques, Yabucoa y Yauco.

Según el SNM, las condiciones calurosas pueden afectar a gran parte de la población, pero representan un riesgo mayor para la población vulnerable y podrían provocar enfermedades relacionadas, por lo que se recomienda tomar precauciones.

El SNM exhortó a la ciudadanía a utilizar ropa liviana y holgada, mantenerse adecuadamente hidratada y limitar las actividades físicas extenuantes. Asimismo, recomendó estar atentos a los síntomas de agotamiento por calor y golpe de calor y tomar medidas de inmediato.

Poca actividad de lluvia

“Se espera una mañana bastante tranquila con aguaceros pasajeros en el este de la isla. Mientras avance el día y cambias las temperaturas, la actividad debe moverse más a sectores del oeste de Puerto Rico, inclusive con una que otra tronada aislada desarrollándose en el área”, expresó también Colón Pagán.

Añadió que “posible impacto de inundaciones bien limitados o leves en la zona en horas de la tarde. Una vez caiga el sol, las condiciones deben ir mejorando”. Explicó que el viento, en cambio, debe estar entre unos 10 y 15 nudos en las aguas a lo largo de las costas.

“En general, un cuadro bastante tranquilo, de temporada, lo que tenemos usualmente: aguaceros en la mañana en el este y tronadas en la tarde. El patrón va a ser bastante similar mañana, quizás más seco, ya que hay un parche de aire seco, con poco polvo del Sahara, frente a lo que ahora es la tormenta tropical Dolly”, dijo.

En cuanto a las condiciones marítimas, informó que existe un riesgo moderado de corrientes marinas en las playas expuestas del norte y este de Puerto Rico.

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ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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