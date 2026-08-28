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Aumenta a 553 la cifra de muertos tras las devastadoras inundaciones en Nepal

Mientras, las autoridades intensifican la búsqueda de 937 desaparecidos

28 de agosto de 2026 - 9:35 AM

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Consecuencias de la riada que afectó a Nepal. (EFE/EPA/NARENDRA SHRESTHA)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Katmandú - Nepal elevó este viernes a 553 el número de cadáveres hallados tras la destructiva riada registrada en la cuenca del río Bhote Koshi, mientras los equipos de salvamento intensifican la búsqueda de 937 personas reportadas como desaparecidas en su territorio.

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La Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres (NDRRMA) confirmó el balance en su último boletín, en el que especificó que el mayor número de víctimas mortales se registró en el distrito de Chitwan, con 222 fallecidos, en la cuenca baja del río.

Por su parte, China elevó este viernes a cinco el número de fallecidos en el condado tibetano de Gyirong (China), también afectado por la inmensa riada, y mantuvo en 558 la cifra de desaparecidos.

La mayor parte de los cuerpos han sido hallados en las zonas del sur, como en Nawalparasi Este (134), a unos 150 kilómetros de distancia del origen de la riada, debido a que la fuerza de la corriente arrastró lodo, escombros y a las víctimas montaña abajo hasta perder velocidad.

Policías nepalíes observan el jueves cómo excavadoras retiran los escombros de las inundaciones repentinas en el distrito de Nuwakot, Nepal.Esta fotografía, difundida por la agencia de noticias Xinhua, muestra una zona afectada por un deslizamiento de tierra cerca del puerto de Gyirong, en la Región Autónoma del Tíbet, en el suroeste de China.De acuerdo con la Junta de Turismo de Nepal, 517 de los desaparecidos eran extranjeros, incluyendo 178 de India, y algunos probablemente estaban en el país para peregrinar al monte Kailash, en Tíbet, un sitio sagrado para los hindúes.
1 / 23 | Buscan entre los escombros: miles de desaparecidos y más de 200 muertos en Nepal y el Tíbet tras colapso de glaciar. Policías nepalíes observan el jueves cómo excavadoras retiran los escombros de las inundaciones repentinas en el distrito de Nuwakot, Nepal. - The Associated Press

Según los registros de la NDRRMA, al menos 393 de los cuerpos recuperados continúan sin identificar en las morgues de la región, donde decenas de familiares examinan con angustia los paneles con fotografías expuestas en centros como el Instituto de Ciencias de la Salud de Pokhara para intentar reconocer a sus allegados.

Entre los desaparecidos en Nepal figuran 105 funcionarios, 228 residentes locales y un grupo de 644 personas sin localizar, que incluye a 517 ciudadanos extranjeros y 127 nepalíes residentes en el exterior.

Inundaciones repentinas masivas en Nepal dejaron al menos 72 muertos y cientos de turistas, trabajadores y otras personas desaparecidas.Las inundaciones arrasaron comunidades y paralizaron los desplazamientos en algunas zonas del país del Himalaya.Expertos climáticos del Centro Internacional para el Desarrollo Integrado de las Montañas, con sede en Katmandú, señalaron que probablemente una avalancha proveniente de un glaciar provocó la inundación repentina del miércoles.
1 / 15 | 📷 Tragedia en Nepal: inundaciones arrasan comunidades y dejan decenas de muertos. Inundaciones repentinas masivas en Nepal dejaron al menos 72 muertos y cientos de turistas, trabajadores y otras personas desaparecidas. - Niranjan Shrestha

La amenaza de nuevas crecidas súbitas, unida al colapso de las redes de comunicación, los desprendimientos de tierra y la destrucción de decenas de puentes y carreteras de acceso, dificulta el avance de los cerca de 15,000 efectivos de seguridad y salvamento desplegados a lo largo de más de 100 kilómetros de cauce arrasado para las labores de búsqueda y rescate.

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EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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