Actividades familiares para fomentar la sostenibilidad en niños y jóvenes

La sostenibilidad, definida como la capacidad de gestionar los recursos sin agotarlos o causar grave daño al medioambiente, implica un balance entre proteger la naturaleza y utilizarla para satisfacer las necesidades humanas.

Ese balance puede inculcarse en el hogar desde la niñez, de acuerdo con Adriana González Delgado, organizadora comunitaria de la organización ambiental Sierra Club, Capítulo de Puerto Rico.

“En Puerto Rico, muchos vertederos están casi en su capacidad máxima, así que, si no pensamos en soluciones a largo plazo, los niños de hoy serán los adultos que van a tener que manejar esa basura”, advirtió González Delgado.

Agregó que se trata de educar a los niños y jóvenes acerca de “cómo podemos usar los recursos para mantener nuestra sociedad sin poner en riesgo los recursos que nos sustentan, como la tierra, el aire y el agua”.

PUBLICIDAD

Recicla

En el hogar, dijo que las familias pueden comenzar por reciclar. El reciclaje es el proceso mediante el cual los materiales son separados de otros desperdicios, procesados y convertidos en materia prima para fabricar nuevos productos.

Se reciclan los siguientes materiales: plásticos del tipo 1 y 2, cartón corrugado (marrón), papel (de impresora y de periódico) y aluminio (como las latas de refresco). En el caso de los plásticos, para saber de qué tipo son, hay que buscar en el empaque el símbolo de reciclaje y ver qué número tiene en el centro.

Para comenzar a reciclar, basta con tener al menos un recipiente aparte para echar los materiales reciclables, de modo que estén separados del resto de la basura. Antes de almacenar las latas de aluminio y las botellas de plástico, hay que vaciarlas y enjuagarlas. A las botellas también hay que quitarles la tapa y la anilla.

Según González Delgado, algunos municipios de Puerto Rico recogen los materiales para reciclaje en las casas, mientras que otros tienen centros de acopio a donde los ciudadanos deben llevarlos. Unos piden que se lleve cada material por separado y otros permiten que se recojan juntos. Por eso, recomendó a los ciudadanos comunicarse con la oficina de reciclaje o de manejo de desperdicios sólidos de su municipio para obtener más información al respecto.

Una vez el material es recogido por el municipio o llevado al centro de acopio, algunas compañías lo procesan en Puerto Rico para fabricar productos nuevos, mientras que otras lo venden fuera de la isla a empresas que lo utilizan como materia prima.

PUBLICIDAD

Reduce y reúsa

De acuerdo con González Delgado, otra forma de fomentar la sostenibilidad es reducir la basura que se genera en el hogar. “En una actividad como ir a la playa, en vez de ir con un paquete de 25 vasos desechables, cada miembro de la familia puede ir con su propio vaso reusable”, dijo.

Recomendó utilizar bolsas reusables en vez de sus contrapartes de plástico desechable al hacer las compras, así como utilizar sorbetos reusables de metal y cubiertos reutilizables al consumir alimentos dentro y fuera de casa. “Piensa en cuántos cubiertos desechables usamos en un año”, instó la organizadora comunitaria. “Estos materiales, si no se disponen adecuadamente, terminan en las playas, contaminando los cuerpos de agua y afectando la flora y la fauna”.

Composta y siembra

González Delgado dijo que, si una familia promedio hace el ejercicio de abrir su zafacón lleno y revisar lo que hay dentro, se dará cuenta de que una tercera parte de los desperdicios son material orgánico. Un modo de reducir este tipo de desperdicios es el compostaje.

El compostaje, según la Agencia federal de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés), “es la descomposición biológica controlada y aeróbica (que requiere oxígeno) de materiales orgánicos por microorganismos”. Este proceso crea composta, que es una materia orgánica que se puede añadir a la tierra para favorecer el crecimiento de las plantas.

Para hacer composta en casa se necesita hojas y ramas secas, restos de césped, borra de café, cáscaras y restos de vegetales y frutas. Estos residuos se deben almacenar aparte, separados del resto de la basura y de los desperdicios de origen animal. Se debe separar un espacio en el patio para hacer la composta. En su página web, la EPA da instrucciones de cómo hacerlo ( https://www.epa.gov/recycle/composting-home ).

PUBLICIDAD