Escuela de Yabucoa y Arecibo C3 colaboran en investigación sobre las abejas

Estudiantes y maestros de la Escuela Segunda Unidad Rogelio Rosado Crespo, en Yabucoa, colaboran con investigadores del Centro Arecibo para la Educación Científica, la Informática y la Participación Comunitaria (Arecibo C3) en el estudio de las poblaciones de abejas en Puerto Rico.

El plantel, que cuenta desde hace tres años con su propia colmena de observación para educar a niños de kínder a octavo grado sobre la importancia de estos polinizadores, se integró este mes a “Bee Hunting”, proyecto piloto de Arecibo C3 que busca comprender el papel de las abejas de Puerto Rico en la seguridad alimentaria, la salud ambiental y la resiliencia de los ecosistemas.

Del 4 al 14 de agosto, investigadores acudieron a la escuela de Yabucoa para afianzar la colaboración, que incluye colocar sensores de temperatura, luz, sonido, humedad relativa y dióxido de carbono en la colmena escolar para estudiar qué factores externos inciden en su desarrollo, informó José Agosto, profesor de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Recinto de Río Piedras, e investigador principal de Arecibo C3.

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“Mientras los científicos investigan a las abejas, hay profesores y estudiantes graduados haciendo investigación educativa para ver cómo la experiencia impacta a los estudiantes de la escuela”, resaltó Agosto. Agregó que, en los pasados dos años, el proyecto “Bee Hunting” se ha implementado en otras cuatro escuelas superiores: la Pedro Falú Orellano, en Río Grande; la Rosalina Caraballo de Martínez, en Guaynabo; la Monserrate León de Irizarry, en Cabo Rojo; y la American Military Academy, en Guaynabo.

En estos planteles se adiestró a los maestros, se empleó drones para hacer mapas de la zona en segunda y tercera dimensión (2D y 3D), se colocó alimentadores para abejas y cámaras y se utilizó computación e inteligencia artificial para rastrear las rutas de vuelo de estos insectos y localizar sus colmenas.

“También desarrollamos módulos educativos para que los estudiantes vayan aprendiendo sobre las abejas utilizando un modelo que ponga las experiencias primero para que luego aprendan la parte teórica y conceptual enlazada con la experiencia adquirida”, explicó el investigador principal.

Lo distinto en el plantel de Yabucoa es que es el único participante del proyecto que cuenta con su propia colmena de observación en un salón habilitado para este propósito. La colmena es la protagonista de “Bees in Action”, iniciativa escolar que incluye un huerto plantado por alumnos.

“El proyecto de Arecibo 3C nos viene como anillo al dedo porque había hablado con la directora de la escuela sobre tener un grupo de estudiantes que hicieran investigaciones utilizando la colmena”, expresó Karen Cintrón, maestra de Ciencias de la Segunda Unidad Rogelio Rosado Crespo.

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Indicó que unos 16 estudiantes de octavo grado colaboraron en los pasados días con los investigadores de Arecibo 3C. “Me encanta es ver como los estudiantes han perdido el miedo a estar rodeados de abejas. Antes les huían y ahora están recolectándolas y marcándolas. Las cogen en tubos, las meten en hielo por cinco minutos, las sacan, las manipulan para pegarle el número, las despiertan y las llevan al alimentador”, describió la maestra.

“Mis estudiantes han tenido la oportunidad de poner en práctica destrezas como hacer observaciones, tomar medidas e implementar el método científico”, puntualizó.

La directora del plantel yabucoeño, Yamilys Roldán, destacó cómo niños y adolescentes han desarrollado destrezas de liderazgo al participar de actividades de “Bees in Action”. “Cuando vamos a eventos y colocamos mesas con información sobre el proyecto y la importancia de los polinizadores, son niños de 7 y 8 años los que dialogan con el público mientras las maestras los vigilamos desde atrás. Ellos mismos se dividen los trabajos”, relató.

“Estudiantes de intermedia son quienes guían los grupos de otras escuelas que vienen a los recorridos que ofrecemos en nuestra colmena y nuestro huerto”, agregó la directora. “Sacar la clase del salón les ha servido para tener nuevas experiencias”.