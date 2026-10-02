Calor, humedad y tronadas marcarán las condiciones del tiempo en Puerto Rico

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El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) anticipó este viernes un día caluroso y húmedo en Puerto Rico, con la posibilidad de que se desarrollen tormentas eléctricas fuertes durante horas de la tarde, especialmente en el interior y el oeste de la isla.

“Para el día de hoy todavía tenemos sobre la región un poco de humedad asociada al disturbio que tuvimos pasando en la tarde ayer (jueves)”, dijo la meteoróloga del SNM, Rosa Vargas Martes.

“Así que esta humedad asociada a este disturbio permaneció sobre la región, trayendo alguna lluvia durante la noche, especialmente sobre las aguas, las Islas Vírgenes y parte del sureste de Puerto Rico”, añadió en entrevista telefónica con El Nuevo Día.

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De igual manera, Vargas Martes precisó que la actividad de aguaceros continuará durante el día de hoy, particularmente enfocada en el área interior, interior oeste y noroeste de Puerto Rico.

“Las condiciones están bastante favorables. Así que pueden que favorezcan también tronadas localizadas”, mencionó la meteoróloga.

Explicó que, debido a la lluvia registrada el jueves y la que se espera este viernes, el flujo de los ríos está un poco elevado en comparación con lo normal.

“Donde ocurran estas lluvias frecuentes también tenemos riesgos de inundaciones en las carreteras y en riachuelos. Hay que estar atentos a eso”, dijo.

Temperaturas para este viernes

Además, indicó que el riesgo de calor se mantiene limitado, particularmente en zonas urbanas expuestas y alrededor de la costa y el interior norte y este.

Detalló que los índices de calor estarán entre los 100 grados Fahrenheit y los 90 grados Fahrenheit en zonas costeras, incluyendo Vieques y Culebra.

“El riesgo de calor permanece limitado. Esto quiere decir que puede afectar a personas que sean extremadamente sensitivas al calor. Esto también no quita que en algunas regiones se sienta el calor aún más. Así que las personas que tengan sensibilidad al calor deben mantenerse hidratadas y limitar actividades al aire libre”, comentó Vargas Martes.

Condiciones marítimas

Sobre las condiciones marítimas, Vargas Martes precisó que hay un riesgo limitado de corrientes marinas para lo que sería la costa norte, noroeste y noreste de Puerto Rico, y también en lo que serían las Islas Vírgenes y las islas municipios de Vieques y Culebra.

El oleaje estará en los cuatro a cinco pies y ocasionalmente hasta de seis pies.