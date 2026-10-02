Monitoreo diario: Carraízo sube 13 centímetros, mientras La Plata continúa en descenso
Así se encuentran los embalses de Puerto Rico este viernes, según la AAA
2 de octubre de 2026 - 9:44 AM
2 de octubre de 2026 - 9:44 AM
El informe de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) divulgado este viernes registró una disminución en el nivel de siete embalses, mientras otros diez experimentaron aumentos y dos permanecieron sin cambios.
Por un lado, el embalse Carraízo aumentó 13 centímetros y se situó en 40.60 metros, permaneciendo en el nivel de “seguridad”, mientras que La Plata quedó en 43.96 metros, al perder ocho centímetros. Actualmente, este último permanece dentro de la categoría de “ajustes operacionales”.
Cidra, por su parte, se quedó igual, por lo que se mantiene en los 400.54 metros, en “observación”.
Por su parte, Toa Vaca bajó un centímetro a 146.98 metros; Río Blanco aumentó 26 centímetros y está en 26.48 metros; y Fajardo subió cuatro centímetros para colocarse en 47.68 metros. Todos estos se encuentran en nivel de observación, según la gráfica de la AAA.
Además, Carite aumentó cuatro centímetros y se encuentra en 542.34 metros, por lo que continúa en nivel de seguridad al igual que Patillas que subió 20 centímetros y alcanzó los 65.62 metros.
En la gráfica sigue Guineo, que tiene la mayor reducción del día, con 27 centímetros, y quedó en 901.58 metros, seguido de Matrullas, que descendió 15 centímetros hasta los 733.72 metros. Ambos continuaron en “seguridad”.
Por su parte, Guayabal aumentó diez centímetros hasta los 102.85 metros; Garzas, con cinco centímetros más, se posicionó en los 736.09 metros; y Guayo con ocho centímetros adicionales se ubicó en los 443.40 metros.
En contraste, los números de la AAA reflejan que Lucchetti perdió seis centímetros y está en los 170.92 metros, mientras que Loco perdió seis centímetros a 69.81 metros. Por su parte, Dos Bocas aumentó 12 centímetros hasta 89.77 metros; Caonillas permaneció igual con 251.80 metros; y Guajataca subió 17 metros para alcanzar los 196.19 metros. Estos tres últimos embalses se encuentran en “seguridad”.
Finalmente, Cerrillos perdió un centímetro y está en 166.67 metros, también en el nivel de “seguridad”.
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