Pete Hegseth crea una Oficina de Asuntos Religiosos en el Pentágono

WASHINGTON — El secretario de Defensa, Pete Hegseth, va a poner en marcha una oficina de asuntos religiosos, la última de sus reformas relacionadas con la fe en el Pentágono.

Anunció en un discurso pronunciado el miércoles que la oficina contribuirá a ofrecer “apoyo religioso de primera clase” y que dependerá directamente de él.

“Nuestro departamento se está, por así decirlo, revistiendo de toda la armadura de Dios, porque, aunque libramos una guerra física, todos sabemos que la verdadera batalla es espiritual”, afirmó.

Hegseth ha incorporado su cristianismo evangélico a su gestión al frente del Pentágono, organizando servicios religiosos cristianos para los empleados y refiriéndose a menudo a Estados Unidos como una nación cristiana.

La Oficina de Asuntos Religiosos (ORA) defenderá los intereses de los capellanes militares y el apoyo religioso “al más alto nivel del Departamento», según un comunicado del Pentágono. No obligará a participar en actividades religiosas, ni favorecerá a ninguna confesión, ni menoscabará los derechos del personal, independientemente de su confesión religiosa o de su falta de ella".

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Las críticas a la iniciativa no tardaron en aparecer.

“El Pentágono tiene la obligación ante los miembros de las Fuerzas Armadas de defender la libertad religiosa”, afirmó Rachel Laser, directora de Americans United for Separation of Church, organización que ha demandado al Pentágono por sus servicios religiosos. “El último anuncio de Hegseth incumple esa promesa al otorgar al cristianismo un papel aún más destacado en la configuración de la política militar estadounidense”.

Otras agencias federales han contado con oficinas de asuntos religiosos o basados en la fe, que se crearon bajo el mandato del presidente George W. Bush y se mantuvieron, de diversas formas, durante los gobiernos de Obama y Biden. El presidente Donald Trump creó una Oficina de Asuntos Religiosos en la Casa Blanca y puso en marcha una iniciativa similar durante su primer mandato.

Shaun Casey, especialista en religión, dirigió la Oficina de Religión y Asuntos Globales del Departamento de Estado durante la administración de Obama. Según él, la oficina no promovía la religión ni el bienestar espiritual. “Su función consistía en comprender cuáles eran las implicaciones políticas de la religión vivida en los distintos focos de tensión de todo el mundo”.

Aún no se ha nombrado al responsable de la nueva oficina. Según un memorándum del Pentágono, el director de asuntos religiosos se encargará de coordinar los recursos espirituales, incluido “el apoyo a la educación en el hogar de carácter religioso para las familias de los militares”. Hegseth también ha presionado al sistema educativo militar para que introduzca más asignaturas inspiradas en influencias conservadoras y cristianas.

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El memorándum menciona “iniciativas de carácter religioso que apoyan la reducción del suicidio en todo el Departamento”. En los últimos años, las Fuerzas Armadas han recurrido cada vez más a los capellanes para hacer frente al creciente número de soldados con problemas de salud mental. Hegseth ha afirmado que quiere que los capellanes se centren más en Dios y menos en la “autoayuda y el autocuidado” terapéuticos.

El secretario ha impulsado otros cambios en el cuerpo de capellanes del ejército, que se encarga de la atención espiritual de las tropas. Ha ordenado a los capellanes, que son oficiales de carrera, que dejen de llevar su rango en el uniforme y que, en su lugar, se identifiquen mediante insignias religiosas.

El Ministerio de Defensa también ha reducido drásticamente el número de confesiones religiosas que reconoce oficialmente, pasando de las más de 200 tradiciones reconocidas anteriormente a 31. La lista ya no incluye a los ateos, los universalistas unitarios, los paganos ni los wiccanos.

Hegseth se dirigió directamente a los capellanes en su discurso del miércoles en la Base del Cuerpo de Marines de Quantico, en Virginia. Utilizando un lenguaje con tintes cristianos, dijo: “Vivid vuestra vocación. Manteneos firmes. Predicad la verdad. Cuidad del rebaño”.

A continuación, citó un pasaje de la Biblia: “El Señor está a mi lado; no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre?“.

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