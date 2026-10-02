¿Nobel galáctico? Consideran a la Estación Espacial Internacional como candidata al Premio Nobel de la Paz

STAVANGER, Noruega — Según los analistas, no es una hipótesis tan descabellada: el Premio Nobel de la Paz de este año podría tener un carácter “galáctico”, al concederse a la Estación Espacial Internacional. Pero también hay candidatos terrestres que se perfilan como favoritos, entre ellos el presidente de EE. UU., Donald Trump; el primer ministro de Canadá, Mark Carney; los equipos de emergencia de Sudán; los defensores de los niños en Ucrania y dos de los principales tribunales internacionales, según los expertos.

Las especulaciones anuales sobre quién ganará el premio, a menudo considerado el galardón más prestigioso del mundo, cobran fuerza a la espera del anuncio del ganador que realizará el Comité Noruego del Nobel el 9 de octubre en Oslo.

Predecir el resultado es, por naturaleza, una cuestión especulativa. A lo largo de los años se han producido algunas elecciones sorprendentes y polémicas. El comité recibió 287 candidaturas para el premio de este año, y algo más de una cuarta parte de ellas corresponden a organizaciones.

1 / 16 | ¿Quién es María Corina Machado, la Premio Nobel de la Paz?. La líder opositora María Corina Machado ganó el Premio Nobel de la Paz 2025. - Ariana Cubillos 1 / 16 ¿Quién es María Corina Machado, la Premio Nobel de la Paz? La líder opositora María Corina Machado ganó el Premio Nobel de la Paz 2025. Ariana Cubillos Compartir

Los expertos afirman que el comité, en su proceso de concesión del premio, suele centrarse en la perdurabilidad de la paz, la promoción de la fraternidad internacional y la labor discreta de las instituciones que refuerzan esos objetivos.

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La Estación Espacial Internacional, un símbolo de la cooperación mundial

Haakon Gjerløw, director del Instituto de Investigación para la Paz de Oslo, está considerado uno de los principales analistas prospectivos. Afirma que la ISS —bueno, la organización que hay detrás de ella— es un símbolo excepcional de cooperación mundial en la exploración espacial, en un momento en el que el multilateralismo se está desmoronando y muchos países se han encerrado en intereses nacionales más estrechos aquí en la Tierra.

La lista de seguimiento anual del instituto es una de las fuentes que más información proporciona a los expertos y a los apostantes sobre los principales favoritos.

Trump no ha ocultado en ningún momento su deseo de ganar el premio y ha vuelto a ser nominado, pero su candidatura podría considerarse controvertida después de que Estados Unidos, junto con Israel, iniciara en febrero una guerra contra Irán que aún continúa.

Trump y Carney, de Canadá, son ambos candidatos

Carney, de Canadá, ha dejado huella a nivel internacional este año, en gran parte por plantarle cara a Trump en cuestiones como los aranceles estadounidenses.

La lista de Gjerløw de este año incluye también al defensor de los derechos de los niños ucranianos Mykola Kuleba y a la organización Save the Children; a las “Salas de Respuesta a Emergencias” de Sudán, una red de ayuda humanitaria de base; y al Comité para la Protección de los Periodistas, tras los dos años más mortíferos para los periodistas desde que se empezaron a registrar estos datos hace casi 45 años.

La Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional también recibieron, conjuntamente, un reconocimiento. La CPI ha sido objeto de críticas y polémica por parte de algunos, y de respeto por parte de otros, a raíz de sus órdenes de detención contra líderes como el presidente ruso, Vladímir Putin, y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

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Trump lleva mucho tiempo criticando a la CPI, y el secretario de Estado, Marco Rubio, anunció en julio una campaña para “eliminar la amenaza… que supone la Corte Penal Internacional para la soberanía de Estados Unidos”. A finales de ese mismo mes, el fiscal jefe de la CPI fue destituido de su cargo a raíz de unas acusaciones de conducta sexual inapropiada.

Gjerløw afirmó que la decisión del comité se ve complicada por la reciente agitación provocada por el gesto simbólico de la galardonada de 2025, la venezolana María Corina Machado, quien entregó su premio a Trump pocos días después de que las fuerzas estadounidenses destituyeran del poder al presidente venezolano Nicolás Maduro.

Los conflictos y las guerras marcan el premio de este año

El Premio Nobel de la Paz de este año se concede en una época marcada por el mayor número de guerras y conflictos de las últimas décadas, entre ellos los de Sudán, Ucrania, Yemen, Irán y Oriente Medio.

Shawn Davies, analista sénior del Programa de Datos sobre Conflictos de Uppsala —que realiza un seguimiento de los conflictos—, citó “el aumento de las tensiones internacionales y los cambios en el orden de seguridad mundial”, que relacionó con una erosión de la voluntad de Estados Unidos de hacer cumplir las normas internacionales. Según él, Washington ha pasado de ser garante del orden de posguerra a convertirse, en algunos casos, en uno de sus infractores.

“Ni siquiera creo que su propia base electoral se lo creyera”, que Trump pudiera ganar las elecciones ahora, “dado que está empantanado en lo que parece una guerra interminable en Irán’, afirmó Davies.

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Jody Williams, que ganó el Premio Nobel de la Paz de 1997 junto con la Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas Terrestres, afirma que espera que se mantenga la tendencia a otorgar el premio a mujeres. En sus 125 años de historia, solo 20 de los 112 galardonados a título individual han sido mujeres.

En los últimos 15 años, ocho mujeres han ganado el premio a título individual, frente a solo seis hombres.

Entre los nombres de las mujeres que aparecen este año en los mercados de predicción se encuentran la cirujana de Gaza Sara al-Saqqa y Yulia Navalnaya, figura de la oposición rusa y viuda de Alexei Navalny.

Los premios Nobel comienzan con el de Medicina

La semana del Nobel comienza el lunes con el anuncio del Premio de Medicina, seguido del de Física el martes, el de Química el miércoles y el de Literatura el jueves. Tras la entrega del Premio de la Paz el viernes, el Premio Nobel de Economía se dará a conocer el 12 de octubre.

La dotación económica del premio de este año asciende a 12 millones de coronas suecas (aproximadamente $1.2 millones), tanto si se concede a una persona, a un pequeño grupo de galardonados o a una organización.

En lo que respecta a la elección del Premio Nobel de la Paz, cabe esperar repercusiones políticas independientemente de quién resulte ganador.

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