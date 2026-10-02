Gobernadora de Nueva York nombra fiscal especial para investigar violación grupal en Cornell

ITHACA, N.Y. — La gobernadora de Nueva York nombró este jueves a una fiscal especial para que supervise la investigación sobre las denuncias de una mujer que afirma haber sido violada en la sede de una fraternidad de la Universidad de Cornell, alegando que había perdido la confianza en la capacidad del fiscal del distrito local para gestionar el caso.

Kathy Hochul afirmó que había firmado un decreto por el que se designaba a la fiscal general de Nueva York, Letitia James, como fiscal especial.

“La información que se ha dado a conocer recientemente sigue planteando serias dudas sobre la investigación llevada a cabo por el Departamento de Policía de Cornell y la decisión del fiscal del condado de Tompkins de no presentar cargos por una presunta agresión sexual ocurrida en el campus de la Universidad de Cornell en octubre de 2024″, afirmó Hochul. “Esto, a su vez, ha minado mi confianza, y la del público, en la capacidad de la fiscal del distrito para investigar y juzgar eficazmente el caso en este momento”.

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Hochul afirmó que la fiscal general supervisaría la investigación y, si procediera, presentaría las pruebas ante un gran jurado.

“La joven protagonista de este caso merece saber que se examinarán todos los hechos y que se hará justicia. Esta medida garantizará que el asunto se investigue de forma completa y exhaustiva, sin conflictos ni sesgos, y que se gestione de manera independiente con el rigor que este asunto exige”.

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