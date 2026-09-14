Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
15 de septiembre de 2026
84°Despejado
NoticiasGobierno
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Jenniffer González afirma que “se descarta totalmente” la reanudación del racionamiento por ahora

Las lluvias recientes contribuyeron a aumentar los niveles en los embalses Carraízo y La Plata

14 de septiembre de 2026 - 6:01 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El nivel de la represa Carraízo aumentó 2 centímetros y estaba este lunes en 39.16 metros. (Ramon "Tonito" Zayas)
Gloria Ruiz Kuilan
Por Gloria Ruiz Kuilan
Periodista investigadoragloria.ruiz@gfrmedia.com

A raíz de las lluvias de los pasados días, la gobernadora Jenniffer González informó este lunes que se mantendrá en pausa, por el momento, el racionamiento de agua para los barrios y sectores de San Juan, Las Piedras, Gurabo, Carolina, Juncos, Loíza, Trujillo Alto y Canóvanas que se suplen del embalse Carraízo.

RELACIONADAS

“Como parte de las lluvias de la semana pasada y los esfuerzos que se han estado haciendo de control de agua, manejo, inyección de nubes, entre otras cosas, se descarta totalmente el racionamiento o las interrupciones programadas de agua, por lo menos, para esta semana, ya que, en el caso de Carraízo, está en nivel de observación, o sea, mucho más saludable que hace algunas semanas atrás y han aumentado los niveles de La Plata”, indicó la mandataria, en conferencia de prensa, tras reunirse con el Comité de Sequía en La Fortaleza.

“Obviamente, exhortamos a la ciudadanía a que operemos con prudencia lo que es el manejo del agua. Lo mismo a la gente que está en el sector de La Plata”, abundó.

El director del Servicio Nacional de Meteorología, Ernesto Rodríguez, informó que, tanto en la cuenca de Carraízo como en la de La Plata, “cayeron alededor de una a una pulgada y media”.

De acuerdo con el informe diario de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), el nivel de la represa Carraízo aumentó este lunes 2 centímetros y estaba en 39.16 metros, mientras que La Plata subió 14 centímetros, para alcanzar los 44.40 metros.

La gobernadora afirmó que la siembra de nubes, a cargo de la empresa Seeding Operations & Atmospheric Research (SOAR), continuará como medida cautelar.

“Esa contratación se hizo por un período de hasta seis meses... Han habido cuatro vuelos, dos de reconocimiento y dos operacionales. Estos vuelos operacionales coinciden con las fechas de lluvia, la semana pasada”, sostuvo.

“Todo lo que podamos hacer para aumentar una gota de agua en cada uno de estos de embalses, aumentar la cantidad de agua que necesita nuestra gente y evitar el racionamiento, nosotros lo vamos a considerar”, puntualizó.

Tags
Jenniffer GonzálezSequíaSequía en Puerto RicoAAA
ACERCA DEL AUTOR
Gloria Ruiz Kuilan
Gloria Ruiz KuilanArrow Icon
Periodista con más 26 años de experiencia. Orgullosa de ser producto de la escuela pública. Criada en un residencial público de Bayamón en el que vivió la realidad diaria de muchos...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 14 de septiembre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: