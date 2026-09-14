Jenniffer González afirma que “se descarta totalmente” la reanudación del racionamiento por ahora

A raíz de las lluvias de los pasados días, la gobernadora Jenniffer González informó este lunes que se mantendrá en pausa, por el momento, el racionamiento de agua para los barrios y sectores de San Juan, Las Piedras, Gurabo, Carolina, Juncos, Loíza, Trujillo Alto y Canóvanas que se suplen del embalse Carraízo.

“Como parte de las lluvias de la semana pasada y los esfuerzos que se han estado haciendo de control de agua, manejo, inyección de nubes, entre otras cosas, se descarta totalmente el racionamiento o las interrupciones programadas de agua, por lo menos, para esta semana, ya que, en el caso de Carraízo, está en nivel de observación, o sea, mucho más saludable que hace algunas semanas atrás y han aumentado los niveles de La Plata”, indicó la mandataria, en conferencia de prensa, tras reunirse con el Comité de Sequía en La Fortaleza.

“Obviamente, exhortamos a la ciudadanía a que operemos con prudencia lo que es el manejo del agua. Lo mismo a la gente que está en el sector de La Plata”, abundó.

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El director del Servicio Nacional de Meteorología, Ernesto Rodríguez, informó que, tanto en la cuenca de Carraízo como en la de La Plata, “cayeron alededor de una a una pulgada y media”.

De acuerdo con el informe diario de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), el nivel de la represa Carraízo aumentó este lunes 2 centímetros y estaba en 39.16 metros, mientras que La Plata subió 14 centímetros, para alcanzar los 44.40 metros.

La gobernadora afirmó que la siembra de nubes, a cargo de la empresa Seeding Operations & Atmospheric Research (SOAR), continuará como medida cautelar.

“Esa contratación se hizo por un período de hasta seis meses... Han habido cuatro vuelos, dos de reconocimiento y dos operacionales. Estos vuelos operacionales coinciden con las fechas de lluvia, la semana pasada”, sostuvo.