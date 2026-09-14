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Sismo de magnitud 4.8 se siente en la frontera entre Perú y Ecuador

Hasta el momento no se habían reportado daños personales ni materiales

14 de septiembre de 2026 - 4:56 PM

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El temblor ocurrió a 117 kilómetros de profundidad y fue percibido con intensidad leve en la localidad peruana de Andoas (EFE/Georg Hochmuth)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Un sismo de magnitud 4.8 se sintió este lunes en la frontera amazónica de Perú y Ecuador, sin que hasta el momento se reportaran daños personales o materiales, de acuerdo con la información proporcionada por fuentes oficiales.

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El temblor se registró a las 2:16 p.m. hora local y tuvo su epicentro a 70 millas al oeste de la localidad de Andoas, ubicada en la región peruana de Loreto, la más extensa del país, según los datos registrados por el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

El movimiento telúrico se originó a una profundidad de 73 millas bajo la superficie terrestre y fue percibido en Andoas con una intensidad leve, de grado III en la escala de Mercalli.

No obstante, el mismo sismo fue reportado por el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional de Ecuador como de magnitud 5.5.

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Así ocurrió frente a las cámaras.

Tanto Perú como Ecuador se encuentran en el Cinturón de Fuego del Pacífico, un anillo que discurre en el contorno de ese océano y que concentra más del 80% de la actividad sísmica mundial debido a la interacción de diversas placas tectónicas.

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TerremotosPerúTerremotos en el mundoBreaking NewsEcuador
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