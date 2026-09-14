Sismo de magnitud 4.8 se siente en la frontera entre Perú y Ecuador

Un sismo de magnitud 4.8 se sintió este lunes en la frontera amazónica de Perú y Ecuador, sin que hasta el momento se reportaran daños personales o materiales, de acuerdo con la información proporcionada por fuentes oficiales.

El temblor se registró a las 2:16 p.m. hora local y tuvo su epicentro a 70 millas al oeste de la localidad de Andoas, ubicada en la región peruana de Loreto, la más extensa del país, según los datos registrados por el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

El movimiento telúrico se originó a una profundidad de 73 millas bajo la superficie terrestre y fue percibido en Andoas con una intensidad leve, de grado III en la escala de Mercalli.

No obstante, el mismo sismo fue reportado por el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional de Ecuador como de magnitud 5.5.

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