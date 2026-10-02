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“Carjacking” a mano armada en Levittown: roban Mercedes-Benz y pertenencias a dos hombres

Los hechos habrían ocurrido en la noche del 30 septiembre

2 de octubre de 2026 - 9:22 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los hechos se reportaron a las 7:30 p.m.
El caso fue referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, quienes continuarán con la pesquisa. (Shutterstock)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Las autoridades policíacas investigan, desde la noche del jueves, un robo mediante “carjacking” reportado durante la noche de ayer en la calle Mariano Abril, de la sexta sección de la urbanización Levittown, en Toa Baja.

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Según un informe preliminar, el querellante indicó que, el pasado 30 de septiembre, mientras se encontraba junto a un amigo en la vía de rodaje, “fue interceptado por varios individuos que, mediante amenaza e intimidación y portando armas de fuego, lo despojaron de un vehículo Mercedes-Benz GLE Coupé, año 2021, tablilla JLX-713″.

Luego, otro de los asaltantes, que portaba un arma de fuego, despojó a su acompañante de un teléfono celular y una cadena de oro.

El caso fue referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, que continúa la pesquisa.

Si posees información para esclarecer este u otros casos, llama al 787-343-2020.

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