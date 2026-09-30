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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Imputan a vendedor de apropiarse de más de $79,000 de una compañía en Caguas

Egidio E. Rico Rozas quedó en libertad tras prestar una fianza de $10,000

30 de septiembre de 2026 - 7:19 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Según la Uniformada, los hechos ocurrieron entre octubre y noviembre de 2025 en Caguas. (Archivo)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Un vendedor independiente y cobrador para la compañía JMB enfrenta cargos por apropiación ilegal agravada y fraude tras presuntamente apropiarse de $79,309.53 pertenecientes a la empresa, informó este miércoles la Policía.

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Según la Uniformada, los hechos ocurrieron entre octubre y noviembre de 2025 en Caguas, mientras el imputado, identificado como Egidio E. Rico Rozas, de 52 años, laboraba para la corporación.

Por estos hechos, el fiscal Fernando Machado radicó cargos contra el imputado por violaciones a los artículos 182 y 202B del Código Penal, correspondientes a apropiación ilegal agravada y fraude, respectivamente.

Tras evaluar la prueba, la jueza Irmarie Colón Massó, del Tribunal de Caguas, determinó causa para arresto en todos los cargos y fijó una fianza de $10,000, la cual Rico Rozas prestó mediante un fiador privado.

El hombre fue fichado y quedó en libertad hasta la vista preliminar, cuya fecha no fue informada.

El sargento Javier Marcano, del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas, estuvo a cargo de la pesquisa.

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Breaking NewsCaguasPolicía de Puerto Ricofraude
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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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