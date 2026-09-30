Imputan a vendedor de apropiarse de más de $79,000 de una compañía en Caguas

Un vendedor independiente y cobrador para la compañía JMB enfrenta cargos por apropiación ilegal agravada y fraude tras presuntamente apropiarse de $79,309.53 pertenecientes a la empresa, informó este miércoles la Policía.

Según la Uniformada, los hechos ocurrieron entre octubre y noviembre de 2025 en Caguas, mientras el imputado, identificado como Egidio E. Rico Rozas, de 52 años, laboraba para la corporación.

Por estos hechos, el fiscal Fernando Machado radicó cargos contra el imputado por violaciones a los artículos 182 y 202B del Código Penal, correspondientes a apropiación ilegal agravada y fraude, respectivamente.

Tras evaluar la prueba, la jueza Irmarie Colón Massó, del Tribunal de Caguas, determinó causa para arresto en todos los cargos y fijó una fianza de $10,000, la cual Rico Rozas prestó mediante un fiador privado.

El hombre fue fichado y quedó en libertad hasta la vista preliminar, cuya fecha no fue informada.