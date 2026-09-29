Se hizo pasar por empleado de una cooperativa: hombre habría retirado $20,000 de la cuenta de adulta mayor

Un hombre de 29 años enfrenta cargos por presuntamente hacerse pasar por empleado de una cooperativa para obtener las tarjetas de una mujer de 82 años, de cuya cuenta se retiraron $20,000.

Según la investigación, el imputado, identificado como Emil Rafael Colombo Bratini, llegó el 18 de agosto a la residencia de la perjudicada en Salinas y le dijo que trabajaba para una cooperativa.

La adulta mayor entonces le proporcionó información personal y sus tarjetas, que posteriormente fueron utilizadas para retirar el dinero de su cuenta.

Por estos hechos, la Fiscalía radicó cargos contra Colombo Bratini por maltrato a una persona de edad avanzada, apropiación ilegal agravada, apropiación ilegal de identidad y utilización o posesión ilegal de tarjetas de crédito y débito.

La prueba fue presentada ante la jueza Sylvia Saldaña, quien encontró causa probable para arresto y le fijó una fianza global de $20,000.