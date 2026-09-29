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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Se hizo pasar por empleado de una cooperativa: hombre habría retirado $20,000 de la cuenta de adulta mayor

Al imputado se le radicaron cargos y se le fijó una fianza global de $20,000

29 de septiembre de 2026 - 10:51 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Emil Rafael Colombo Bratini llegó el 18 de agosto a la residencia de la perjudicada en Salinas. (Shutterstock)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Un hombre de 29 años enfrenta cargos por presuntamente hacerse pasar por empleado de una cooperativa para obtener las tarjetas de una mujer de 82 años, de cuya cuenta se retiraron $20,000.

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Según la investigación, el imputado, identificado como Emil Rafael Colombo Bratini, llegó el 18 de agosto a la residencia de la perjudicada en Salinas y le dijo que trabajaba para una cooperativa.

La adulta mayor entonces le proporcionó información personal y sus tarjetas, que posteriormente fueron utilizadas para retirar el dinero de su cuenta.

Por estos hechos, la Fiscalía radicó cargos contra Colombo Bratini por maltrato a una persona de edad avanzada, apropiación ilegal agravada, apropiación ilegal de identidad y utilización o posesión ilegal de tarjetas de crédito y débito.

La prueba fue presentada ante la jueza Sylvia Saldaña, quien encontró causa probable para arresto y le fijó una fianza global de $20,000.

Colombo Bratini no la prestó, por lo que fue ingresado en una institución correccional en Ponce hasta la vista preliminar fue pautada para el 5 de octubre.

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Breaking NewsSalinasfraudeMaltrato de ancianos
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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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