Se hizo pasar por empleado de una cooperativa: hombre habría retirado $20,000 de la cuenta de adulta mayor
Al imputado se le radicaron cargos y se le fijó una fianza global de $20,000
29 de septiembre de 2026 - 10:51 AM
29 de septiembre de 2026 - 10:51 AM
Un hombre de 29 años enfrenta cargos por presuntamente hacerse pasar por empleado de una cooperativa para obtener las tarjetas de una mujer de 82 años, de cuya cuenta se retiraron $20,000.
Según la investigación, el imputado, identificado como Emil Rafael Colombo Bratini, llegó el 18 de agosto a la residencia de la perjudicada en Salinas y le dijo que trabajaba para una cooperativa.
La adulta mayor entonces le proporcionó información personal y sus tarjetas, que posteriormente fueron utilizadas para retirar el dinero de su cuenta.
Por estos hechos, la Fiscalía radicó cargos contra Colombo Bratini por maltrato a una persona de edad avanzada, apropiación ilegal agravada, apropiación ilegal de identidad y utilización o posesión ilegal de tarjetas de crédito y débito.
La prueba fue presentada ante la jueza Sylvia Saldaña, quien encontró causa probable para arresto y le fijó una fianza global de $20,000.
Colombo Bratini no la prestó, por lo que fue ingresado en una institución correccional en Ponce hasta la vista preliminar fue pautada para el 5 de octubre.
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