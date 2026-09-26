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Causa para arresto contra hombre imputado de amenazar con arma blanca a su madre de 80 años

Los hechos ocurrieron el 24 de septiembre en Arecibo, según la Policía

26 de septiembre de 2026 - 1:53 PM

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El joven de 22 años fue ingresado en la celda de la comandancia de Arecibo. (GFR Media)
El joven de 22 años fue ingresado en la celda de la comandancia de Arecibo. (GFR Media)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

La jueza Alba I. Calderón Cestero, del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo, encontró causa para arresto contra un hombre de 47 años imputado de maltratar y amenazar con un arma blanca a su madre de 80 años.

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El imputado, identificado como Juan A. Román Serrano, fue ingresado en la cárcel de Bayamón tras no prestar una fianza global de $750,000.

Según la investigación de la Policía, los hechos ocurrieron la tarde del 24 de septiembre, cuando Román Serrano llegó con su madre a la Comandancia de Arecibo en una guagua RAM 1500 gris.

Allí, presuntamente asumió una actitud hostil, profirió palabras soeces y restringió los movimientos de su madre, por lo que fue arrestado.

La perjudicada también informó a las autoridades que su hijo presuntamente la amenazaba con un arma blanca en su residencia.

Por estos hechos, la fiscal Carolina Medina De Gracia presentó cargos por maltrato a una persona de edad avanzada, maltrato mediante amenaza y portación y uso de armas blancas.

La vista preliminar fue señalada para el 9 de octubre.

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Breaking NewsAreciboMaltrato de ancianosPolicía de Puerto Rico
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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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