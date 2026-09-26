Causa para arresto contra hombre imputado de amenazar con arma blanca a su madre de 80 años
Los hechos ocurrieron el 24 de septiembre en Arecibo, según la Policía
26 de septiembre de 2026 - 1:53 PM
26 de septiembre de 2026 - 1:53 PM
La jueza Alba I. Calderón Cestero, del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo, encontró causa para arresto contra un hombre de 47 años imputado de maltratar y amenazar con un arma blanca a su madre de 80 años.
El imputado, identificado como Juan A. Román Serrano, fue ingresado en la cárcel de Bayamón tras no prestar una fianza global de $750,000.
Según la investigación de la Policía, los hechos ocurrieron la tarde del 24 de septiembre, cuando Román Serrano llegó con su madre a la Comandancia de Arecibo en una guagua RAM 1500 gris.
Allí, presuntamente asumió una actitud hostil, profirió palabras soeces y restringió los movimientos de su madre, por lo que fue arrestado.
La perjudicada también informó a las autoridades que su hijo presuntamente la amenazaba con un arma blanca en su residencia.
Por estos hechos, la fiscal Carolina Medina De Gracia presentó cargos por maltrato a una persona de edad avanzada, maltrato mediante amenaza y portación y uso de armas blancas.
La vista preliminar fue señalada para el 9 de octubre.
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