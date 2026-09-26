Defensa de “El Burro” somete alegato de culpabilidad en el Tribunal federal

La defensa de Nelson Torres Delgado, conocido como “El Burro”, radicó, este viernes, un alegato de culpabilidad por un cargo de conspiración para poseer y/o distribuir drogas y por un cargo de utilizar un arma de fuego para asesinar a una persona durante un crimen relacionado con drogas.

La vista de cambio de alegato, celebrada este viernes ante el juez federal de distrito Pedro Delgado Hernández, ocurrió luego que los abogados de Torres Delgado alcanzaron un acuerdo con la Fiscalía federal.

La vista de lectura de sentencia se programo para el 22 de diciembre en la sala 3 del Tribunal federal en Hato Rey.

Bajo el acuerdo, Torres Delgado se declaró culpable de dos de los 15 cargos radicados por un gran jurado el 17 de julio de 2023. Dicho pliego, que incluyó a otras 50 personas, fue emendado el 21 de agosto de 2024.

Contra Torres Delgado, señalado como el supuesto líder de una organización criminal que operaba en Caguas, aún pesan otros dos casos, radicados en 2019 y 2022.

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El acuerdo de culpabilidad y confiscación de 18 páginas, del cual El Nuevo Día obtuvo copia, sostiene que Torres Delgado y la Fiscalía federal acordaron recomendar al tribunal una sentencia de entre 360 meses (30 años) a 384 meses (32 años) de prisión por los cargos uno, conspiración para traficar drogas, y 12, la utilización de un arma de fuego para asesinar a una persona identificada como “R.M.O” y para cometer delitos relacionados con el tráfico de drogas.

Las partes indicaron, en el documento, que Torres Delgado cumpliría la sentencia, por ambos cargos, de manera concurrente, o al mismo tiempo.

Torres Delgado también aceptó la confiscación de una propiedad ubicada en la urbanización Ocean View en Lajas.

Torres Delgado fue uno de los prófugos más buscados en Puerto Rico tras figurar en varios casos de asesinatos, incluyendo el de la maestra Margarita Rodríguez Morales, en Caguas, y una masacre frente a un negocio en Cidra.

El hombre estuvo prófugo desde agosto de 2017 hasta el 17 de octubre de 2024, cuando agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) finalmente lo arrestó en una urbanización en La Parguera, en Lajas.

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La organización criminal presuntamente liderada por Torres Delgado en Caguas empleaba un esquema de lavado de dinero de las ganancias generadas a través del narcotráfico mediante la compra de casas y carros.

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