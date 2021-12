A una semana de ocurrida la undécima masacre del año, el Negociado de la Policía explora varias teorías, nombres y evidencia científica en busca de esclarecer la violenta matanza, que les costó la vida a cinco hombres y dejó a otro herido el martes pasado frente a un negocio en Cidra.

El teniente coronel Roberto Rivera, comisionado auxiliar en investigaciones criminales de la Policía, detalló a El Nuevo Día que son “muchos” los nombres que consideran en este punto de la investigación, pero confirmó que el “autor intelectual” fue el fugitivo federal Nelson Torres Delgado, alias El Burro.

“Lo que pasa es que El Burro es un líder, nosotros no podemos decir que estaba allí, pero sí sabemos que fue el hombre que dio la orden. Allí, en esa zona, no se mata a nadie que El Burro no autorice”, señaló.

Las autoridades creen que Torres Delgado, de 35 años, controla el trasiego de drogas en las áreas de Cidra, Aguas Buenas y Caguas.

El fugitivo es buscado desde hace dos años, por lo que las autoridades federales ofrecen una recompensa de $20,000 y exhortan a que la ciudadanía comparta de manera confidencial información sobre su paradero llamando al 939-475-6916 o accediendo a www.usmarshals.gov/tips.

Ficha de Nelson Torres Delgado, alias "El Burro", compartida por la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, en inglés). (Suministrada)

Actualmente, los investigadores trabajan dos casos adicionales junto al de la masacre, que son el doble asesinato ocurrido en el expreso PR-53 en Guayama, y el de un hombre que estaba en probatoria federal y que fue asesinado en julio frente a un restaurante en Salinas.

“Tenemos muchos nombres y tenemos que descartar. Cuando uno mira el vídeo, son cuatro (gatilleros), pero puede haber otros involucrados indirectamente, y con eso estamos trabajando”, comentó Rivera.

El oficial señaló que el pasado sábado se ocupó una guagua que aparenta ser la que se observa en un vídeo difundido en las redes sociales sobre el momento del asesinato múltiple. Ese vehículo fue el que utilizaron los asesinos para disparar una primera ronda contra las víctimas, y luego para escapar del lugar.

“Se ocupó una Kia Sportage roja, que estamos trabajando para (extraer) huellas y para seguir descartando. Nosotros no tenemos número de la tablilla, pero ocupamos una que fue hurtada el 18 de noviembre en el área de Bayamón y la ocupamos en el área de Tomás de Castro, en Caguas”, detalló.

Al momento, las autoridades evalúan tres hipótesis y trabajan para limitar el alcance de la investigación a una teoría. Sin embargo, Rivera señaló que las personas que pudieran tener detalles de los sucesos no están cooperando, y que “la información de la ciudadanía ha sido parca”.

“Hemos tenido, como se dice en el argot policiaco, que parir este caso. Y en eso estamos, estamos trabajando duro, corroborando prueba científica. Estamos trabajando incansablemente porque realmente lo queremos esclarecer y queremos que el pueblo sepa quiénes son los protagonistas”, comentó.

La masacre ocurrió a eso de las 11:49 p.m. del 7 de diciembre frente a un negocio en el barrio Certenejas, en Cidra. El momento quedó capturado en un espeluznante vídeo de una cámara de seguridad, en el que se observa cuando los gatilleros se bajan de un vehículo color rojo y caminan a las víctimas en el suelo para dispararles nuevamente.

El objetivo de los asesinos fue identificado como Jonathan O’Neill Ortiz Castrodad, de 27 años, quien estaba en la lista de los más buscados por la Policía en la región de Caguas. Ortiz era sospechoso de varios crímenes, incluyendo el asesinato reciente de un joven en Cidra.

También fueron asesinados Andrés Manuel Bonilla Rivera, José M. Delgado y Sebastián Figueroa Chamorro, quien tenía récord criminal por robo agravado. La quinta víctima, Brian Álvarez, de 24 años, murió el pasado jueves.