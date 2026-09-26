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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Tras las rejas pareja que habría intentado arrollar a un policía municipal tras persecución en Bayamón

Tras la radicación de cargos, no pudieron prestar fianzas que suman $500,000

26 de septiembre de 2026 - 11:17 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Momento en que la guagua que figuraba como hurtada impacta la motora policaca. (Suministrada)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

La jueza Carolina Guzmán Tejada, del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón, encontró causa para arresto contra una pareja tras una persecución en la que el hombre presuntamente intentó arrollar a un miembro de la Unidad Motorizada de la Policía Municipal de Bayamón, mientras conducía un vehículo con gravamen de hurto.

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De acuerdo con el Departamento de Justicia, los hechos ocurrieron el 24 de septiembre, cuando agentes identificaron en Bayamón una Ford Econoline blanca de 2003 con gravamen de hurto.

En el vehículo viajaban los imputados, Edwin Rivera Vega, de 37 años, y Anaís Michelle Gómez Santiago, de 29. Cuando los agentes intentaron intervenir, Rivera Vega, quien conducía, emprendió la huida.

Durante la persecución, Rivera Vega presuntamente intentó arrollar al policía municipal. Luego, abandonó la guagua en las inmediaciones de la estación Jardines de Caparra del Tren Urbano.

Momento en que impactan motora policíaca durante persecución en Bayamón

Momento en que impactan motora policíaca durante persecución en Bayamón

La Policía Municipal de Bayamón fueron alertada sobre una guagua hurtada.

Según Justicia, Rivera Vega y Gómez Santiago se dirigieron posteriormente hacia la estación Martínez Nadal, donde fueron arrestados.

Por estos hechos, la fiscal Rosalyn García Pastrana presentó cargos por daño agravado, empleo de violencia o intimidación, resistencia u obstrucción a la autoridad pública, comercio ilegal de vehículos y piezas, e imprudencia o negligencia.

La jueza encontró causa para arresto en todos los cargos. A Rivera Vega se le impuso una fianza de $350,000, mientras que a Gómez Santiago se le fijó una de $150,000. Ambos fueron ingresados a prisión.

La vista preliminar fue señalada para el 8 de octubre.

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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoDepartamento de JusticiaBayamón
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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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