Tras las rejas pareja que habría intentado arrollar a un policía municipal tras persecución en Bayamón

La jueza Carolina Guzmán Tejada, del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón, encontró causa para arresto contra una pareja tras una persecución en la que el hombre presuntamente intentó arrollar a un miembro de la Unidad Motorizada de la Policía Municipal de Bayamón, mientras conducía un vehículo con gravamen de hurto.

De acuerdo con el Departamento de Justicia, los hechos ocurrieron el 24 de septiembre, cuando agentes identificaron en Bayamón una Ford Econoline blanca de 2003 con gravamen de hurto.

En el vehículo viajaban los imputados, Edwin Rivera Vega, de 37 años, y Anaís Michelle Gómez Santiago, de 29. Cuando los agentes intentaron intervenir, Rivera Vega, quien conducía, emprendió la huida.

Durante la persecución, Rivera Vega presuntamente intentó arrollar al policía municipal. Luego, abandonó la guagua en las inmediaciones de la estación Jardines de Caparra del Tren Urbano.

Momento en que impactan motora policíaca durante persecución en Bayamón La Policía Municipal de Bayamón fueron alertada sobre una guagua hurtada.

Según Justicia, Rivera Vega y Gómez Santiago se dirigieron posteriormente hacia la estación Martínez Nadal, donde fueron arrestados.

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Por estos hechos, la fiscal Rosalyn García Pastrana presentó cargos por daño agravado, empleo de violencia o intimidación, resistencia u obstrucción a la autoridad pública, comercio ilegal de vehículos y piezas, e imprudencia o negligencia.

La jueza encontró causa para arresto en todos los cargos. A Rivera Vega se le impuso una fianza de $350,000, mientras que a Gómez Santiago se le fijó una de $150,000. Ambos fueron ingresados a prisión.