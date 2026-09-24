Tras extensa persecución: arrestan a hombre y mujer que impactaron la motora de un policía

Un hombre y una mujer fueron arrestados en hoy, jueves, tras una violenta persecución que comenzó en Bayamón, informó la Policía.

En comunicado de prensa, la Uniformada indicó que la detención de ambos sospechosos fue reportada en horas de esta mañana, en Guaynabo.

De acuerdo con la información preliminar, todo comenzó cuando el sistema de vigilancia electrónica de una patrulla de la Policía Municipal de Bayamón emitió una alerta sobre la tablilla de una guagua Ford Econoline color blanco del 2003, que había sido reportada como hurtada ayer en la avenida Fernández Juncos, en Santurce.

Según el informe policiaco, en ese momento las unidades “comenzaron un seguimiento al vehículo, que requirió una intervención extensa a través de varias vías de rodaje de Bayamón, incluyendo la carretera PR-28, la PR-5, la calle Comerío, la avenida Bobby Capó y la carretera #2.

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La escena quedó grabada en una cámara de seguridad del área. (Suministrada)

Agregó que así llegaron hasta la Urbanización Jardines de Caparra, donde la pareja sospechosa abandonó el vehículo para tomar el Tren Urbano.

“En medio de la huida, el conductor de 36 años chocó un vehículo oficial de la Policía Estatal e impactó a un policía municipal en su motora”, agregó.

Mientras, el agente de la Policía Municipal de Bayamón repelió la agresión al disparar en tres ocasiones al vehículo.

Luego, “ambos fueron detenidos en la estación del Tren Urbano de la Martínez Nadal en Guaynabo”, detalló la Uniformada.