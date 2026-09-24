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PFEI concede más tiempo para investigación sobre alegaciones contra Roberto Lefranc Fortuño

Aceptaron la solicitud de los tres fiscales especiales independientes

24 de septiembre de 2026 - 1:05 PM

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El subsecretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Roberto Lefranc Fortuño, fue incluido en la investigación del PFEI tras una ampliación de una pesquisa anunciada en junio pasado. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

El Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) informó este jueves que autorizó ampliar una investigación para evaluar alegaciones en contra el subsecretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Roberto Lefranc Fortuño.

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En un comunicado de prensa, el PFEI explicó que la resolución fue emitida a solicitud de las fiscales especiales independientes (FEI) Fabiola Acarón Porrata-Doria, Ileana Agudo Calderón y Arcelio A. Maldonado Avilés II, en la pesquisa preliminar que llevan a cabo sobre exfuncionarios de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe).

“Conforme al análisis realizado, exponen que la evidencia recopilada por testimonio de testigos entrevistados, precisa de esta ampliación para determinar responsabilidad criminal en actos contrarios a la ley, si alguno, del subsecretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Roberto Lefranc Fortuño”, indica el comunicado del PFEI.

Agregó que, según los fiscales, “la ampliación solicitada está intrínsecamente relacionada con la encomienda original que se les asignó”.

“Siendo una investigación en curso a cargo de fiscales especiales asignados a esta encomienda, el Panel no emitirá declaraciones ulteriores sobre el particular”, afirmó.

Al momento, El Nuevo Día espera por una reacción del DDEC.

La pesquisa surge de los señalamientos que hizo el exsecretario del DDEC Sebastián Negrón Reichard, que involucran al exsecretario de la Gobernación, Francisco Domenech, entre otros funcionarios.

Existe, asimismo, un referido contra el exsecretario auxiliar de la OGPe, Norberto Almodóvar Vélez, y la exjefa de personal, Charlene Neuman Rivera, por presuntas intervenciones indebidas en procesos competitivo del gobierno.

En junio pasado, la presidenta del PFEI, Ygrí Rivera, dijo a El Nuevo Día que ampliaron el foco para examinar las alegaciones en torno a otros funcionarios de esta administración por actuaciones relacionadas con el mismo alegado esquema.

En ese momento, el PFEI ordenó pesquisar a “todos” los funcionarios aludidos en una carta que Negrón Reichard presentó “a la mano” el lunes, 15 de junio, para que se evaluaran los hechos alegados en ella como parte del referido que hizo el Departamento de Justicia.

En una investigación preliminar, Justicia determinó que la Opfei debía recomendar un fiscal especial contra Almodóvar Vélez y Neuman Rivera. Con base en los hallazgos de esa pesquisa, puntualizó la Opfei, la agencia concluyó que “existe causa suficiente para sostener la posible ocurrencia” de delitos y faltas éticas.

Rivera mencionó que, mientras evaluaban el referido, les llegó la “información adicional” que suplió Negrón Reichard en su carta, y determinaron que no existía impedimento para evaluarla junto a la prueba que ya tenían ante sí.

Ese documento menciona a Domenech, a la exsubsecretaria de la Gobernación, Itza García; a Lefranc Fortuño; y la secretaria de Justicia, entre otros.

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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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