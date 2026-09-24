Por tercera ocasión: Ángel Toledo radica proyecto para reconocer la Lengua de Señas Puertorriqueña

Luego de dos vetos de bolsillo en La Fortaleza, el senador Ángel Toledo López radicó, por tercera ocasión, una medida dirigida a reconocer legalmente la Lengua de Señas Puertorriqueña (LSP) –sin descartar otras que la comunidad sorda en Puerto Rico utiliza–, argumentado que se trata de una pieza que ya ha contado con el aval unánime de la Legislatura.

Esta vez, Toledo López, del Partido Nuevo Progresista, aseguró que “subsanaron” los reparos que pudieron surgir con el último proyecto analizado por el equipo asesor de la gobernadora Jenniffer González, por lo que espera que avance en ambos cuerpos, para ser firmado en esta sesión legislativa.

“Es la tercera vez que lo presento. Respeto mucho la lengua de señas como vehículo de comunicación. Veo este movimiento como un paso adelante en el reconocimiento de la diversidad lingüística”, estableció el legislador y experto en educación bilingüe, en entrevista telefónica.

Toledo López presentó la nueva versión bajo el Proyecto del Senado (PS) 1463, que pretende establecer el reconocimiento oficial de la lengua natural de la comunidad sorda en Puerto Rico, garantizar la inclusión, la diversidad y el respeto a los derechos lingüísticos de todas las personas, así como realizar un censo dirigido a recopilar información estadística sobre esta población.

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Tanto el PS 618 como PS 898, que buscaban lo mismo, fueron vetados, en diciembre y agosto, respectivamente. Ambas piezas recibieron el aval unánime en el Senado y la Cámara de Representantes.

“El veto de bolsillo que obtuvo, la primera vez, fue por haberlo enviado en receso. Se pasó la fecha y, lamentablemente, obtuvo el veto. Me solicitaron que lo presentara nuevamente, y así lo hice. En el segundo, la información que obtuve fue que el proyecto no incluía datos ni evidencia de literatura que validara su postura. A raíz de eso, regresé al proyecto y, en la exposición de motivos, incluí un poco sobre la literatura de la educación bilingüe que requiere fortalecer las destrezas lingüísticas en la lengua materna. También, incorporamos estadísticas sobre la comunidad sorda”, explicó sobre el trámite legislativo.

Según Toledo López, el PS1463 se alinea con la política pública de la gobernadora, a pesar de no haberlo firmado en las últimas dos ocasiones.

El proyecto también ordena a la Oficina del Enlace con la Comunidad Sorda, adscrita a la Defensoría de las Personas con Impedimentos, a coordinar con entidades representativas de la comunidad sorda estudios, consultas y recomendaciones para promover, preservar y fortalecer la lengua, incluidas sus variantes regionales.

La Encuesta de la Comunidad del Censo, en 2024, estimó que 163,518 personas con dificultad auditiva residían en la isla. La lengua de señas puertorriqueña, desarrollada orgánicamente dentro de la comunidad sorda en la isla, constituye el “principal medio de comunicación para muchas personas sordas y sordociegas”, permitiéndoles el acceso a la educación, la información y los servicios esenciales, establece la pieza.

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De acuerdo con un registro de personas sordas encomendado por la gobernadora al Instituto de Estadísticas, y reseñado recientemente por El Nuevo Día, esta lengua fue el principal medio de comunicación que utilizaban las 410 personas sordas registradas a la fecha de la primera publicación del estudio.

La radicación del PS1463 coincidió con la presentación del libro “BoriSeñas”, de Yarett E. Piñeiro Rodríguez, educadora, intérprete y defensora de esta comunidad. En su obra, la autora sorda documenta la historia, la cultura, el vocabulario y las variaciones regionales de la lengua de señas utilizada en Puerto Rico.

El primer volumen de “BoriSeñas” reúne señas observadas en distintas regiones, explica diferencias frente al American Sign Language (ASL) e incorpora elementos de historia, cultura, alfabeto manual y vocabulario.