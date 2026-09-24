Lluvias de la onda tropical reducen la sequía extrema en Puerto Rico
La categoría se redujo de 37.14% a 9.64% del territorio, aunque Guánica permanece completamente bajo esa clasificación
24 de septiembre de 2026 - 12:01 PM
24 de septiembre de 2026 - 12:01 PM
La porción de Puerto Rico bajo sequía extrema (D3) se redujo de 37.14% a 9.64% en una semana, luego de las lluvias asociadas con la onda tropical que afectó la isla, según los datos del Monitor de Sequía de Estados Unidos suministrados este jueves.
Pese a la reducción en la categoría de sequía extrema, un 35.61% del territorio permanece bajo sequía severa (D2), un 12.49% bajo sequía moderada (D1) y un 10.30% (D0) presenta condiciones atípicamente secas.
En conjunto, el 68.04% de Puerto Rico se encuentra bajo alguna categoría de sequedad o sequía, una disminución frente al 73.82% de la semana anterior.
El cambio más pronunciado ocurrió en la categoría de sequía extrema, que se redujo 27.50 puntos porcentuales. Guánica permanece en su totalidad bajo esta categoría, que también abarca porciones de Lajas, Ponce, Cabo Rojo, Guayanilla, Peñuelas, Juana Díaz, Santa Isabel y Salinas.
En cambio, la porción del territorio clasificada bajo sequía severa aumentó de 20.05% a 35.61%.
De acuerdo con el Monitor, la onda tropical de la semana pasada trajo lluvias que mejoraron las condiciones de humedad del suelo y la vegetación en gran parte de la isla. Sin embargo, el caudal de algunos ríos continúa por debajo de lo normal.
Bajo la categoría de sequía extrema (D3) pueden registrarse pérdidas de cultivos, escasez de alimento para el ganado, deterioro de la calidad del agua y reducciones en los acuíferos.
En las zonas bajo sequía severa (D2), el sector agrícola puede enfrentar retrasos en la siembra y escasez de heno, mientras que bajo sequía moderada (D1) pueden observarse descensos en los niveles de embalses, lagos, ríos y quebradas.
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