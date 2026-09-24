Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
24 de septiembre de 2026
89°Lluvias y tronadas dispersas
NoticiasLocales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Lluvias de la onda tropical reducen la sequía extrema en Puerto Rico

La categoría se redujo de 37.14% a 9.64% del territorio, aunque Guánica permanece completamente bajo esa clasificación

24 de septiembre de 2026 - 12:01 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Las zonas en sequía extrema se ven en color rojo, mientras las zonas libres de sequía se observan en blanco. (Captura)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

La porción de Puerto Rico bajo sequía extrema (D3) se redujo de 37.14% a 9.64% en una semana, luego de las lluvias asociadas con la onda tropical que afectó la isla, según los datos del Monitor de Sequía de Estados Unidos suministrados este jueves.

RELACIONADAS

Pese a la reducción en la categoría de sequía extrema, un 35.61% del territorio permanece bajo sequía severa (D2), un 12.49% bajo sequía moderada (D1) y un 10.30% (D0) presenta condiciones atípicamente secas.

En conjunto, el 68.04% de Puerto Rico se encuentra bajo alguna categoría de sequedad o sequía, una disminución frente al 73.82% de la semana anterior.

El cambio más pronunciado ocurrió en la categoría de sequía extrema, que se redujo 27.50 puntos porcentuales. Guánica permanece en su totalidad bajo esta categoría, que también abarca porciones de Lajas, Ponce, Cabo Rojo, Guayanilla, Peñuelas, Juana Díaz, Santa Isabel y Salinas.

En cambio, la porción del territorio clasificada bajo sequía severa aumentó de 20.05% a 35.61%.

La escasez de lluvias en los pasados meses ha agravado las condiciones de sequía a través de Puerto Rico. El Monitor de Sequía de Estados Unidos muestras los sectores que se encuentran bajo condiciones atípicamente secas (amarillo), sequía moderada (anaranjado claro), sequía severa (anaranjado), entre otras clasificaciones.En ese mismo embalse, un pez muerto.
1 / 26 | En fotos: así ha cambiado el mapa de la sequía en Puerto Rico. La escasez de lluvias en los pasados meses ha agravado las condiciones de sequía a través de Puerto Rico. - NDMC/NOAA/USDA/NASA

De acuerdo con el Monitor, la onda tropical de la semana pasada trajo lluvias que mejoraron las condiciones de humedad del suelo y la vegetación en gran parte de la isla. Sin embargo, el caudal de algunos ríos continúa por debajo de lo normal.

Bajo la categoría de sequía extrema (D3) pueden registrarse pérdidas de cultivos, escasez de alimento para el ganado, deterioro de la calidad del agua y reducciones en los acuíferos.

En las zonas bajo sequía severa (D2), el sector agrícola puede enfrentar retrasos en la siembra y escasez de heno, mientras que bajo sequía moderada (D1) pueden observarse descensos en los niveles de embalses, lagos, ríos y quebradas.

Tags
Breaking NewsMonitor de Sequía de Estados UnidosSequía en Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 24 de septiembre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: